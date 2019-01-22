به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد طهماسبی صبح سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی محتوایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بوشهر با تسلیت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: انقلاب اسلامی با تدابیر امام راحل و به حرکت درآوردن مردم محقق شد و همواره وقتی مردم چیزی را اراده کنند یک معجزه اجتماعی صورت می‌گیرد و در انقلاب اسلامی نیز شاهد این وضعیت بودیم.

مدیرکل حوزه ریاست سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: در آن شرایط هیچ کس پیروزی انقلاب اسلامی را متصور نبود ولی با حضور و حرکت مردم این معجزه محقق شد و شاهد پیروزی انقلاب اسلامی بودیم.

وی تصریح کرد: چهل سالگی در انسان بلوغ عقلی است و پیامبر هم در چهل سالگی مبعوث شدند و برای دشمنان نیز این چهل سالگی نقطه تمرکز است و ادعا داشتند که انقلاب چهل سالگی را نخواهند دید. در انقلاب‌ها هم چون نسل تغییر می‌کند اغلب در چهل سالگی تغییر می‌کنند.

طهماسبی با اشاره به شرایط ویژه کشور و منطقه و مسائل بین‌المللی، اضافه کرد: تقابل جبهه حق و باطل آشکارتر شده است و دنیا هم شرایط بهتری برای درک و فهم مسائل دارد. شرایط جنگ احزاب در حال تحقق است.

وی خاطرنشان کرد: خداوند همواره شرایطی را ایجاد می‌کند که مومن از منافق مشخص شود. اگر همیشه شرایط مناسب باشد تفاوت بین مومن و منافق روشن نخواهد شد و در فراز و فرودها این تفاوت مشخص می‌شود.

مدیرکل حوزه ریاست سازمان تبلیغات اسلامی افزود: یکی از ملاک‌ها این است که دشمنان خدا و رسول دوست این انقلاب هستند و یا دشمن انقلاب. همین‌که دشمنان خدا و رسول دشمن انقلاب هستند خودش یک نشانه است.

وی بیان کرد: انقلاب ما در موقعیتی است که تصمیم بگیریم که بایستیم و یا اینکه گام بعدی را برداریم. با صبر و استقامت و ایستادگی خداوند هم نصرت را نصیب ما خواهد کرد. انقلاب اسلامی آماده یک جهش بزرگ است.

طهماسبی با اشاره به اینکه دشمنان با ایجاد مشکلات تلاش دارد که مردم را مایوس کند، افزود: با صبر مردم خداوند نصرت را می‌رساند و اکنون در چهل سالگی انقلاب باید به جای اینکه تمرکز کنیم بر نقد و تحلیل چهل سال گذشته، تمرکز کنیم بر افق آینده و مسیر را مشخص کنیم.

مدیرکل حوزه ریاست سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: باید مسیر را تببین کنیم و بگوییم که قرار است به کجا برسیم و اکنون کجا هستیم و برای اینکه به هدف اصلی و به قله برسیم باید چه کارهایی انجام دهیم.

وی گفت: انقلاب اسلامی چهل سال از مسیر خود را طی کرده است و در این مسیر بی‌سابقه‌ترین فشارها و ضربه‌ها را به این کشور وارد کردند و همه قدرتمندان تمام توان خود را برای لطمه‌زدن به کشور به کار گرفتند و انقلاب اسلامی در چنین شرایطی به این موقعیت رسیده‌ایم.

طهماسبی اظهار داشت: هر جایی که پیشرفت کردیم با نگاه انقلابی بوده است و با فعالیت‌های انقلابی و جهادی به موفقیت‌های بسیار خوبی در نقاط مختلف دست یافته‌ایم.

وی تصریح کرد: باید آرمان و قله تمدن توحیدی و ظهور و حاکمیت دین را به خوبی نشان دهیم و با ایستادگی ملت از همه گرنه‌ها عبور خواهیم کرد.