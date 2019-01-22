۳۵۰ بازدید پالایش آلایندگی در واحدهای تولیدی دامغان صورت گرفت

فرامرز اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۳۵۰بازدید پالایش آلایندگی در واحدهای تولیدی دامغان صورت گرفته است، تأکید کرد: ۱۷ مورد اخطار کتبی به واحدهای آلاینده ابلاغ‌شده که بیشترین آن‌ها به واحدهای کُک، کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های شن و ماسه بوده که باعث آلایندگی هوا و محیط‌زیست می‌شوند.

وی با بیان اینکه یک واحد تولیدی آلاینده در دامغان به مراجع قضایی معرفی شده است، ابراز کرد: در سال جاری ۷۳ مجوز واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرستان صادر شده که ۴۷ واحد آن با تائید محیط‌زیست آغاز به کار کرده‌اند.

رئیس حفاظت محیط‌زیست دامغان، با بیان اینکه دامغان یکی از شهرهای ایران با بالاترین پاکی هوا است، گفت: به مناسبت روز هوای پاک ۱۰۰ خودرو در شهرستان از طرح معاینه فنی خودرو رایگان بهره مند شدند.