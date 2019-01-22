افتتاح ۶ پروژه بخش کشاورزی همزمان با ایام دهه فجر در بهار

هوشنگ کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح ۶ پروژه کشاورزی همزمان با ایام گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان بهار خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار گفت: این تعداد پروژه با اعتباری معادل ۶۶ میلیارد ریال و ۸۵۵ میلیون ریال مورد افتتاح و بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی افزود: پروژه‌های مورد افتتاح ۲ پروژه در بخش آب و خاک شامل آبیاری کم فشار و مرمت و لایروبی قنات، ۲ پروژه در بخش امور دام شامل بره پرواری و ۲ پروژه در بخش صنایع کشاورزی شامل سردخانه بالای صفر است.

مدیر جهاد کشاورزی بهار عنوان کرد:بابیان اینکه از ۶ طرح قابل افتتاح شهرستان بهار به ترتیب بخش مرکزی ۴ طرح، بخش لالجین یک طرح و صالح آباد ۱ طرح را به خود اختصاص داده‌اند، یادآور شد: با افتتاح این پروژه‌ها به صورت مستقیم برای ۲۴ نفر فرصت شغلی جدید در شهرستان فراهم خواهد شد.