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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۴

مدیر جهاد کشاورزی بهار عنوان کرد:

افتتاح ۶ پروژه بخش کشاورزی همزمان با ایام دهه فجر در بهار

افتتاح ۶ پروژه بخش کشاورزی همزمان با ایام دهه فجر در بهار

همدان - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار از افتتاح ۶ پروژه کشاورزی همزمان با ایام گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان بهار خبر داد.

هوشنگ کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح ۶ پروژه کشاورزی همزمان با ایام گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان بهار خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار گفت: این تعداد پروژه با اعتباری معادل  ۶۶ میلیارد  ریال و ۸۵۵ میلیون ریال مورد افتتاح و بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی افزود: پروژه‌های مورد افتتاح ۲ پروژه در بخش آب و خاک شامل آبیاری کم فشار و مرمت و لایروبی قنات، ۲ پروژه در بخش امور دام شامل بره پرواری و ۲ پروژه در بخش صنایع کشاورزی شامل سردخانه بالای صفر است.

مدیر جهاد کشاورزی بهار عنوان کرد:بابیان اینکه از ۶ طرح قابل افتتاح شهرستان بهار به ترتیب بخش مرکزی ۴ طرح، بخش لالجین یک طرح و صالح آباد ۱ طرح را به خود اختصاص داده‌اند، یادآور شد: با افتتاح این پروژه‌ها به صورت مستقیم برای ۲۴ نفر فرصت شغلی جدید در شهرستان فراهم خواهد شد.

کد مطلب 4520165

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