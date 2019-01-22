به گزارش خبرنگار مهر، حامد حدادی و چگونگی حضور او در اردوها و دیدارهای اخیر تیم ملی بسکتبال برای انتخابی جام جهانی بخشی از حواشی مربوط به این تیم بود. این ستاره بسکتبال که در آغاز راه تیم ملی برای کسب سهمیه جهانی صحبت های انتقادی در رابطه با برنامه های آماده سازی تیم ملی و پیگیری اردوها در کشوری مانند چین مطرح کرده بود، به دلیل حضور در لیگ همین کشور نتوانست دیگر ملی پوشان را در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی همراهی کند.

دیدارهای این پنجره از رقابت های انتخابی جام جهانی آذرماه برگزار شد و طی آن تیم ملی بسکتبال در ملبون مقابل استرالیا متحمل شکست شد اما در مانیل دیدار برگشت مقابل فیلیپین را همچون دیدار رفت با برد پشت سرگذاشت و اینگونه گام بلند خود را برای کسب سهمیه جهانی برداشت.

غیبت بازیکنانی مانند حامد حدادی و صمد نیکخواه بهرامی در این دو دیدار کاملا مشهود بود درحالیکه هر دو به اردوی تیم ملی دعوت شده بودند اما حامد حدادی به دلیل سفر به چین و مشخص کردن تیم جدیدش و صمد نیکخواه بهرامی هم به خاطر حضور در آمریکا، نتوانستند در تمرینات و دیدارهای تیم ملی برای پنجره پنجم شرکت کنند.

همین مسئله این سوال را مطرح کرده بود که «آیا بازیکنانی مانند حدادی و نیکخواه بهرامی که در اردوی اخیر تیم ملی بسکتبال - با وجود دعوت شدن - غایب بودند، به اردوی آتی این تیم دعوت خواهند شد؟»، پاسخ این پرسش در رابطه با حامد حدادی قطعا مثبت است چراکه مسئولان فدراسیون در تلاش برای مهیا کردن شرایط حضور این بازیکن در اردوی تهران هستند.

مسئولان فدراسیون بسکتبال با مدیران تیم «شینجیانگ» که برای این فصل لیگ چین حامد حدادی را در اختیار گرفته اند، مکاتبه کرده اند تا بتوانند بازیکن ۲ متر و ۱۸ سانتی مانتری خود را برای پنجره ششم انتخابی جام جهانی در اختیار داشته باشند. آنها در همین زمینه نامه درخواست خود را به فدراسیون بسکتبال چین هم ارسال کرده اند.

حدادی اوایل آذرماه و همزمان با حضور تیم ملی بسکتبال در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی به چین سفر کرد و در مذاکره با مسئولان تیم شینجیانگ با آنها به توافق رسید و اینگونه ششمین فصل حضور در لیگ چین را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال از مجموع ۱۰ دیدار گذشته خود در رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین صاحب ۷ برد شده و نتیجه ۳ دیدار را هم واگذار کرده است. ملی پوشان کشورمان در پنجره ششم و پایانی این رقابت ها برگزارکننده دو دیدار خانگی برابر ژاپن و استرالیا هستند که به ترتیب ۲ و ۵ اسفندماه برگزار می شود.

قرار است اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال برای این دو دیدار از ۱۹ بهمن ماه آغاز شود. البته هنوز فهرست اردونشینان اعلام نشده اما با توجه به رایزنی انجام شده قطعا حدادی در فهرست اردونشینان خواهد بود در حالیکه وضعیت صمد نیکخواه بهرامی برای این مرحله از اردو و دیدارها اصلا مشخص نیست. این بازیکن که این روزها فعالیت باشگاهی ندارد در پنجره های گذشته انتخابی جام جهانی و بازی های آسیایی کمک حال تیم ملی بسکتبال بود اما معلوم نیست برای دو دیدار پیش رو شرایط همراهی ملی پوشان را داشته باشد یا نه.