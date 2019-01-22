برگزاری ۴۰۵ برنامه ویژه چهلمین سالگرد انقلاب/لزوم تبیین دستاوردها

حجتالاسلام محمدرضا معینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت ایامالله دهه فجر، اظهار کرد: تبلیغات اسلامی استان البرز در این ایام مبارک ۴۰۵ برنامه فرهنگی برگزار میکند.
وی تأکید کرد: برنامههای فرهنگی ویژه چهلمین سالگرد انقلاب با مدیریت معاونت فرهنگی وادارات تبلیغات اسلامی در سطح استان باهدف تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برگزار میشود.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: برگزاری همایش طلایهداران فاطمی ویژه مداحان، شعرا، خطباء و عرفا و ۳۰۵ برنامه عمومی از قبیل راهاندازی غرفه در راهپیمایی ۲۲ بهمنماه ازجمله این برنامهها است.
معینی برگزاری گفتمان دینی با موضوع انقلاب اسلامی را از دیگر برنامههای تبلیغات اسلامی با همکاری روحانیون مستقر در مدارس شهری و روستایی این استان اعلام کرد و گفت: تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان جامعه ضروری است و در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت تربیت نیروهای انقلابی، گفت: آگاهی بخشی به جوانان در رابطه با دلایل شکلگیری انقلاب اسلامی و دستاوردهای چهلساله انقلاب میتواند آنها را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به تقارن ایام شهادت دخت نبی اکرم (ص) با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، سخنرانی روحانیون مستقر و مبلغین اعزامی با مضمون و محتوای اثرگذار، جلسات پرسش و پاسخ در سطح مساجد و حسینیهها را از دیگر برنامههای مهم تبلیغات اسلامی برشمرد.
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