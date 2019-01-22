خودپردازی که با دریافت پول بیت کوین تحویل می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، خودپردازهای کوین استار قبلا با دریافت پول خردهای افراد به آنها اسکناس تحویل می دادند و این شرکت قصد دارد با ابتکار عمل جدیدش مشتریان تازه ای را به خود جلب کند.

ارائه خدماتی از این دست نشان می دهد بیت کوین بعد از گذشت یک دهه محبوبیت قابل توجهی کسب کرده و لذا روش های خریداری آن نیز روز به روز متنوع تر می شود. البته پیش از این برخی بانک ها با اعمال تغییراتی بر روی خودپردازهای خود خرید ارزهای دیجیتال با پرداخت پول را ممکن کرده بودند.

البته با توجه به گرانی بیت کوین و ماهیت خاص این ارز دیجیتال، خودپردازهای کوین استار از طریق یک فرایند الکترونیکی به مشتریان بیت کوین تحویل می دهند. بر روی این دستگاه ها گزینه ای به نام خرید بیت کوین وجود دارد. بعد از انتخاب این گزینه افراد باید شماره تلفن همراه و جزئیات تراکنش مالی خود را وارد کنند. سپس یک کد خرید توسط دستگاه نمایش داده می شود که می توان از آن برای خرید آنلاین بیت کوین از طریق وب سایت coinme.com استفاده کرد.