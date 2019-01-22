سرهنگ مجید ناظریه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه نصرالله راشدی به جمع شهدای مدافع حرم گرمسار پیوست، در تشریح جزئیات، ابراز داشت: آئین استقبال و وداع با پیکر این شهید والامقام ساعت۱٨ و ۳۰ دقیقه روز چهارشنبه در حسینیه عاشقان ثارالله برگزار میشود.
وی بابیان اینکه تشییع پیکر این شهید پنجشنبه چهارم بهمنماه برگزار میشود، افزود: این مراسم از مقابل سپاه قدیم گرمسار آغاز و درنهایت پیکر پاک این شهید در مزار شهدای این شهر خاکسپاری میشود.
فرمانده سپاه گرمسار در ادامه ابراز داشت: پیکر این شهید والامقام مفقودالاثر بود که پس از دو سال کشفشده است.
ناظریه در ادامه تصریح کرد: آئین یادبود شهید پس از مراسم خاکسپاری در مسجد زینبیه گرمسار برگزار خواهد شد که از عموم مردم دعوت میشود در این مراسم حضور یابند.
وی با ابراز اینکه پدر، مادر و برادران این شهید ساکن افغانستان هستند، گفت: بستر لازم برای حضور آنان در مراسم خاکسپاری فراهمشده است.
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