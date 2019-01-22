دندان های کوسه ۶۷ میلیون ساله کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ایندپندنت، بقایای یک کوسه که ۶۷ میلیون سال قبل در رودخانه های ایالت داکوتای جنوبی شنا می کرده است، کشف شد.

دندان های ریز این حیوان ماقبل تاریخی در رسوبات انتهای یک رودخانه کشف شده است.

این دندان ها شبیه سفینه های فضایی یک بازی رایانه ای بودند و به همین دلیل این موجود Galagadon norquistae نام گرفته است. این کوسه خیلی بزرگ نبوده است. محققان تخمین می زنند طول آن ۱۲ تا ۱۸ اینچ بوده و احتمالا در بستر رودخانه از ماهی های کوچک، حلزون ها و غیره تغذیه می کرده است.

این دانشمندان متوجه شده اند این کوسه با «کوسه ریشو» امروزی ( Orectolobidae)نیز مرتبط است.

به هرحال آنچه از Galagadon norquistae باقی مانده دندان های ریزی است. این دندان ها در همان رسوباتی وجود داشتند که قبلا یک اسکلت مشهور «تی رکس» نیز در آن کشف شده بود.

بقایای دندان های کوسه عرضی کمتر از یک میلیمتر دارد بنابراین امکان داشت خیلی سریع دور ریخته شوند.

دانشمندان حدود ۲۰ سال قبل اسکلت تی رکس را کشف کردند. بقایای رسوبات این کشف دور ریخته نشد و در عوض در موزه شیکاگو نگهداری شد. در این اواخر گروهی از دانشمندان و داوطلبان این بقایای رسوبی را دوباره بررسی کردند.