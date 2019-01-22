زنده شدن امید خط حمله استقلال در ترکیه و قطر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال اردوی آماده سازی خود در کشور ترکیه را پشت سر گذاشت و همزمان با این اتفاق تیم ملی فوتبال امید کشورمان با هدایت کرانچار در تورنمنت چهارجانبه‌ای در کشور قطر حضور یافت و به عنوان اولی در این بازیهای چهارجانبه رسید.

اتفاقاتی که به صورت موازی در قطر برای تیم امید و در ترکیه برای استقلال افتاد، گلزنی همزمان مهاجمان این تیم بود. در حالی که پای مرتضی تبریزی در دیدارهای تدارکاتی آبی پوشان در ترکیه به گل باز شد، اللهیار صیادمنش هم در کشور قطر خوب برای تیم امید گلزنی کرد تا امید آبیها به ساق مهاجمانش در نیم فصل دوم افزایش پیدا کند.

شاگردان شفر در حالی نیم فصل نخست را به اتمام رساندند که مرتضی تبریزی و روح الله باقری تنها یکبار موفق به گلزنی شدند و صیادمنش جوان ۲ گل برای این تیم زد.

آبی پوشان در نخستین هفته از مرحله برگشت لیگ برتر میهمان تیم فوتبال پیکان هستند که این دیدار از ساعت ۱۸:۴۵ روز پنجشنبه ۱۸ بهمن برگزار خواهد شد.