۱۴۰میلیون تومان به کشت گیاهان دارویی در دامغان اختصاص یافت

علینقی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه کشت گیاهان دارویی آنغوزه برای مقابله با خشکسالی و با توجه به نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی بالا در سطح مراتع دامغان آغازشده است، تأکید کرد: جمعی از دوستداران طبیعت با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان درکشت گیاه دارویی آنغوزه مشارکت دارند.
وی بابیان اینکه ۱۴۰ میلیون تومان از سوی منابع طبیعی برای کشت گیاهان دارویی در دامغان اختصاصیافته است، ابراز کرد: در هر هکتار اراضی شیبدار منطقه حدود یک هزار بوته از گیاه دارویی آنغوزه کشت میشود که پس از سه سال میتوان از محصول آن بهرهبرداری کرد همچنین باید گفت صمغ این گیاه درزمینههای پزشکی، صنعتی و درمانی استفاده میشود.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان گفت: سالانه بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی منابع ملی دامغان برای گیاه دارویی آنغوزه بهرهبرداری میشود که از همین طریق برای بیش از ۱۰۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد میشود.
حیدریان با اشاره به اقلیم مساعد دامغان برای کشت گیاهانی مانند آنغوزه، گفت: ۲۲۰ هکتار از اراضی شهرستان تحت کشت گونههای دارویی قرار گرفته است.
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