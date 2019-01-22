محمد یوسفی در گفتگو با مهر با بیان اینکه فشار تعزیرات برای کنترل قیمت مرغ، باعث بدتر شدن اوضاع و افزایش قیمت خواهد شد،گفت: در حال حاضر شرکت پشتیبانی اموردام مقدار تا حدود زیادی نهاده مورد نیاز مرغداران را تامین می کند و به همین دلیل تولیدکنندگان به جوجه ریزی تشویق می شوند.

وی با تاکید بر اینکه نیازی به ورود تعزیرات به این حوزه نیست،افزود: با شرایطی که ایجاد شده به تدریج مرغ قیمت واقعی و منطقی خود را پیدا می کند.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: ما از مسئولان شورای اقتصاد و سیاستگذاران درخواست داریم در جلسات قیمت گذاری تشکل ها را نیز دعوت کنند و نقطه نظرات ما را نیز در این زمینه اعمال نمایند تا دیگر شاهد بروز مشکلات این چنینی نباشیم.

یوسفی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام هم اکنون کار خود را به خوبی انجام می دهد، اضافه کرد: البته مرغداران با مقداری کمبود مواجه هستند که این کمبود باید از طریق واردات برطرف شود و این واردات نیز باید با برنامه ریزی منظم و دقیق صورت بگیرد.

وی قیمت منطقی هرکیلوگرم مرغ را در شرایط کنونی بین ۱۱.۵ تا ۱۲ هزارتومان اعلام و اضافه کرد: از ۲۲ بهمن ماه تا شب عید تقاضا برای مرغ در بازار افزایش خواهد یافت و همین که ما بتوانیم قیمت مرغ را در همین حدود (۱۱.۵ تا ۱۲ هزارتومان) نگه داریم، اتفاق خوبی است.

یوسفی گفت: بعد باید ببینیم در اوایل سال آینده وضعیت اقتصادی و واردات مواد اولیه (خوراک، ویتامین ها و ...) به چه صورت خواهد بود.

وی تاکید کرد: شورای اقتصاد و بانک مرکزی باید به شرکت پشتیبانی امور دام و سایر واردکنندگان کمک کنند تا ارز را به موقع انتقال بدهند و کالا در زمان مناسب وارد کشور شود که مرغداران از جوجه ریزی مایوس نشده و ما برای شب عید دچار مشکل نشویم.