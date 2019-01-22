دشمنان در تلاش برای جلوگیری از پیشرفت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی صبح سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی محتوایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بوشهر اظهار داشت: تلاش می‌شود با هم‌فکری و هم‌افزایی و استفاده از راهبردهای مناسب بیش از پیش در راستای اهداف انقلاب و دینی فعالیت کنیم.

وی اضافه کرد: مقطع کنونی جامعه ما مقطع بسیار حساسی است. ۴۰ سال شاهد عداوت و دشمنی دشمنان انقلاب و اسلام بودیم که در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و نظامی تا آنجا که توانستند برای مقابله با نظام و انقلاب تلاش کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: دشمنان با جنگ تحمیلی، تحریم‌ها، جریانات سیاسی و دیگر برنامه‌هایی که علیه نظام ما به کار بردند و با جنگ‌های نیابتی می‌خواستند مانع پیروزی این انقلاب شوند و نگذارند حکومت دینی شکل گیرد.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی اکنون به بلوغ سیاسی رسیده است و دشمن در هر عرصه‌ای که وارد شده است به جز شکست چیزی نصیب آنها نشده است و باید با حرکت آفندی و پدافندی این مسیر را دنبال کنیم.

سروستانی با اشاره به اینکه دشمنان با ایجاد روحیه یاس و ناامیدی در تلاش برای رسیدن به اهداف خود است، تاکید کرد: امسال دشمنان جنگ روانی را در دستور کار داشتند و برای آینده هم برنامه‌های دارند و این مسائل را با هدایت‌های رهبری و حضور مردم پشت سر گذشتیم.

وی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم که جامعه را یک جامعه دینی و انقلابی نگه داریم. این مسیر را با استقامت و صبر پشت سر گذاشتیم و با این فرهنگ‌سازی استکبار جهانی رو به افول است و نصرت و پیروزی در انتظار انقلاب اسلامی و جریان مقاومت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: با صبر و هوشیاری شاهدیم که نظام ما هر روز یک سنگر جلو می‌رود و دشمن در حال عقب‌نشینی است و باید این مسیر را همچنان ادامه دهیم.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی تقویت روحیه جهادی است که استفاده از این راهبرد می‌تواند اثرات گران‌بهایی داشته باشد.