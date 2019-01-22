ازدواج های فامیلی از دلایل مهم معلولیت در ایلام است

زهرا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان بهزیستی به عنوان یک دستگاه تخصصی یکی از اهداف عمده آن پیشگیری اعم از پیشگیری از ایجاد معلولیت ها و هم پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.

وی افزود: در این حوزه چندین فعالیت عمده را داریم که جزو استان های موفق در حوزه پیشگیرانه هستیم، بحث پیشگیری از معلولیت ها یکی از برنامه هایی است که عموم مردم با آن آشنا هستند.

همتی تصریح کرد: پیشگیری از اختلالات بینایی ویژه کودکان ۳ تا ۶ ساله است، تلاش بر این است که با تشخیص به هنگام و به موقع از نابینایی کودکان پیشگیری شود.

مدیر کل بهزیستی ایلام ادامه داد: برآورد ما این است که ۱۸ هزار کودک در این مقطع سنی در استان را داریم که طی ۹ ماهه امسال ۱۴ هزار کودک موردمعاینه قرار گرفتند و تا پایان سال هم چهار هزار نفر باقیمانده نیز مورد معاینه قرار می گیرند.

همتی عنوان کرد: در حوزه بحث پیشگیری از ناشنوایی یکی دیگر از برنامه های بسیار خوب غربالگری کودکان است، کودکانی که در همان ساعت اولیه تولد از لحاظ شنوایی توسط کارشناسان در این حوزه چک می شوند اگر دچار مشکلی باشد از همان ابتدا تشخیص و راه های درمان آن به خانواده گفته می شود که از معلولیت کودک در حوزه ناشنوایی پیشگیری شود.

پیشگیری از اختلالات ژنتیکی به ویژه برای استان ایلام

وی تصریح کرد: همچنین پیشگیری از اختلالات ژنتیکی به ویژه برای استان ایلام که بنا به دلایلی بسیاری از ازدواج ها در استان فامیلی بودند، یکی از دلایل عمده اختلالات و مشکلاتی که در حوزه معلولیت ها ما داشتیم ناشی از ازدواج های فامیلی بود، ضرورت این موضوع مهم به نظر می رسید.

مدیرکل بهزیستی ایلام بیان داشت: یکی از برنامه های پیشگیرانه ما در این حوزه انجام و پرداخت هزینه های آزمایشات ژنتیکی است که افراد مراجعه می کنند و قصد فرزند دارشدن را دارند.

وی بیان داشت: افرادی که یک فرزند دارای معلولیت را دارند و برای اینکه از معلولیت فرزند دوم پیشگیری شود، اگر خانواده تمکن مالی این موضوع را نداشته باشد هزینه های مشاوره و آزمایشات در این خصوص که عمدتا هزینه های سنگینی هستند توسط سازمان پرداخت می شود که از این موضوع پیشگیری شود.

وی افزود: در بحث پیشگیری از معلولیت های ناشی از مین در مناطق جنگی مانند دهلران، مهران و مناطقی از بخش چوار در شهرستان ایلام آموزش به کشاورزان و دامداران برای نیز توسط بهزیستی استان ارائه می شود.