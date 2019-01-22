شاگردان جوان دامغانی به دنبال شگفتی/ پیام در اندیشه صعود

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر والیبال فردا (چهارشنبه) با برگزاری شش دیدار پیگیری خواهد شد. شاگردان محمدرضا دامغانی در تیم فولاد سیرجان این هفته کار سختی مقابل تیم صدرنشین شهرداری ورامین در پیش خواهند داشت.

فولادی ها که هفته پیش موفق شدند تیم کاله مازندران را شکست دهند به دهمین برد خود در این فصل رسیدند و جایگاهشان در رده ششم را تثبیت کردند. شاگردان جوان دامغانی این هفته مقابل تیم شهرداری ورامین به دنبال خلق شگفتی هستند تا با شکست تیم ورامین به رده های بالاتر جدول رده بندی صعود کنند و با خیالی آسوده خود را در جمع تیم‌های حاضر در مرحله پلی آف ببینند.

در دیگر بازی مهم هفته تیم رده دومی پیکان تهران رو در روی شهرداری گنبد قرار خواهد گرفت که احد ارمشی سرمربی خود را در اختیار ندارد و هفته پیش نیز در رقابتی نزدیک نتیجه را مقابل نارنجی پوشان سایپا واگذار کرد.

تیم شهرداری ارومیه نیز که در فصل جاری با تغییر سه مربی همراه بود پس از استعفای ناصر شهنازی از فردا با هدایت بنایی رقابت‌های لیگ را ادامه خواهد داد و در هفته بیستم مسابقات مقابل تیم شهرداری تبریز قرار خواهد گرفت و به امید کسب نتیجه است.

تیم پیام مشهد نیز در دیداری آسان مقابل تیم عقاب نهاجا قرار خواهد گرفت که با ۳ پیروزی در رده دوازدهم جدول رده بندی قرار دارد. پیامی ها با کسب پیروزی مقابل عقاب در اندیشه صعود به رده های بالاتر جدول است.

برنامه دیدارهای هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر والیبال؛

* خاتم اردکان – شهروند اراک

* شهرداری گنبد – پیکان تهران

* پیام خراسان – عقاب نهاجا

* شهرداری ارومیه – شهرداری تبریز

* کاله مازندران – دورنا ارومیه

* شهرداری ورامین – فولاد سیرجان ایرانیان

* تیم سایپا این هفته استراحت دارد

* جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر والیبال تا پایان هفته نوزدهم؛

۱.شهرداری ورامین ـ ۱۶ پیروزی ـ ۴۸ امتیاز

۲.پیکان تهران ـ ۱۵ پیروزی ـ ۴۳ امتیاز

۳.خاتم اردکان ـ ۱۲ پیروزی ـ ۳۶ امتیاز

۴.پیام مشهد ـ ۱۱ پیروزی ـ ۳۰ امتیاز

۵.کاله مازندران ـ ۱۰ پیروزی ـ ۲۹ امتیاز

۶.فولاد سیرجان ـ ۱۰ پیروزی ـ ۲۹ امتیاز

۷.سایپا تهران ـ ۹ پیروزی ـ ۲۹ امتیاز

۸.شهرداری گنبد ـ ۹ پیروزی ـ ۲۸ امتیاز

۹.شهروند اراک ـ ۸ پیروزی ـ ۲۳ امتیاز

۱۰.شهرداری تبریز ـ ۷ پیروزی ـ ۲۰ امتیاز

۱۱.شهرداری ارومیه ـ ۳ پیروزی ـ ۱۲ امتیاز

۱۲. عقاب نهاجا ـ ۳ پیروزی ـ ۹ امتیاز

۱۳.دورنا ارومیه ـ یک پیروزی ـ ۶ امتیاز