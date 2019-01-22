  1. استانها
  2. البرز
۲ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۵

صبح امروز انجام شد:

دوچرخه‌سواری استاندار البرز هم‌زمان با هفته هوای پاک

دوچرخه‌سواری استاندار البرز هم‌زمان با هفته هوای پاک

کرج - استاندار البرز هم‌زمان با هفته هوای پاک و به‌منظور ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری همراه با شهروندان دوچرخه‌سواری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله شهبازی صبح امروز در روز «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» و هم‌زمان با هفته هوای پاک این ایام را با دوچرخه‌سواری همراه با شهروندان البرزی گرامی داشت.

وی توسعه راه‌ها و وسایل حمل‌ونقل عمومی را از اهم برنامه‌های خود برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک اعلام کرد.

استاندار البرز همچنین با توجه به مأموریت محوله از سوی رئیس‌جمهور برای کاهش ترافیک ملی در البرز، تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های راه‌سازی را مورد تأکید قرارداد.

شهبازی با اشاره به تحمیل ترافیک ملی به استان البرز، تأکید کرد: مأموریت محوله از سوی رئیس‌جمهور را با جدیت پیگیری می‌کنیم زیرا علاوه بر امنیت، رفاه و آرامش مردم در تردد، کیفیت هوای استان نیز باید موردتوجه قرار گیرد.

کد مطلب 4520200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها