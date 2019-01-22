به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله شهبازی صبح امروز در روز «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» و هم‌زمان با هفته هوای پاک این ایام را با دوچرخه‌سواری همراه با شهروندان البرزی گرامی داشت.

وی توسعه راه‌ها و وسایل حمل‌ونقل عمومی را از اهم برنامه‌های خود برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک اعلام کرد.

استاندار البرز همچنین با توجه به مأموریت محوله از سوی رئیس‌جمهور برای کاهش ترافیک ملی در البرز، تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های راه‌سازی را مورد تأکید قرارداد.

شهبازی با اشاره به تحمیل ترافیک ملی به استان البرز، تأکید کرد: مأموریت محوله از سوی رئیس‌جمهور را با جدیت پیگیری می‌کنیم زیرا علاوه بر امنیت، رفاه و آرامش مردم در تردد، کیفیت هوای استان نیز باید موردتوجه قرار گیرد.