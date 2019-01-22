۳ طرح مهم زنجیره فولاد در استان کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور سه طرح مهم زنجیره‌ای فولاد بخش خصوصی شامل دو طرح گندله سازی و یک طرح فولاد سازی با سرمایه گذاری حدود سه هزار میلیارد تومان افتتاح شد.

گفتنی است با افتتاح این طرح‌ها جمعا برای هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۱۳ هزار و ۵۰۰ دیگر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است.

کلنگ احداث کارخانه فولادسازی بردسیر در تاریخ دوم مهر ماه ۹۲ به زمین زده شد و در آذر ماه امسال به هزینه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان این پروژه به اتمام رسید.

ظرفیت این کارخانه سالانه یک میلیون تن شمش فولاد است که برای حدود ۶۰۰ نفر اشتغال مستقیم و حدود شش هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد کرده است.

در ادامه پروژه گندله‌سازی سیرجان با حضور اسحاق جهانگیری افتتاح شد. این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه ۲.۵ تن گندله سنگ آهن و با هزینه ۸۰۰ میلیارد تومان کار خود را از آبان ۹۲ آغاز کرد و پایان فروردین ۹۶ طرح به اتمام رسید. این طرح برای حدود ۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم و سه هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد کرده است.

همچنین یک کارخانه گندله‌سازی مربوط به بخش خصوصی یکی دیگر از طرح‌های مورد افتتاح معاون اول ریاست جمهوری بود که با ظرفیت سالانه ۲.۵ میلیون تن گندله سنگ آهن با سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد تومان است.

این کارخانه در اردیبهشت ۹۴ آغاز به کار کرده و اتمام طرح در تیرماه ۹۶ بود این طرح برای حدود ۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم و سه هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد کرده است.