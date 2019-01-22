حجتالاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت سادهزیستی و دقت عمل در صرف هزینههای بیتالمال تاکید کرد و افزود: تمامی تلاش مسئولان میبایست در مسیر بهبود کیفی زندگی مردم و دوری از اسراف و تحمیل هزینههای زاید به جامعه قرار گیرد.
وی افزود: استقرار حاکمیت نبوی و علوی پایههای انقلاب شکوهمند اسلامی را تشکیل داده و با توجه به ماهیت چنین انقلابی باید از اصول اخلاقی و توصیه شده آن به خوبی بهره گرفت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل مردمی بودن انقلاب را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: برخورداری از چنین ویژگیهایی باعث وجه تمایز انقلاب با دیگر دولتها شده و در این راستا افزایش مشارکت مردم در اجرای برنامهها و مطالبهگری از مسئولان باید در بالاترین سطح خود قرار گیرد.
ستوده به چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نیز اشاره کرد و ادامه داد: عدم غفلت از برنامههای فرهنگی و اجتماعی در جشنهایی که ویژه ایام دهه فجر درنظر گرفته شده و توجه به مباحث محتوایی و چگونگی معرفی مطلوب دستاوردهای انقلاب اسلامی ضروری است.
به گفته وی عملکرد انقلاب در ایران اسلامی چشمگیر بوده و نیازمند تبیین و بیان عملکرد واقعی و چشماندازهای روشن ترسیم شده توسط تمامی دستگاههای اجرایی هستیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل تصریح کرد: وضع تحریمهای ناجوانمردانه و نابرابر اقتصادی ازسوی دشمنان با هدف تلخ کردن کام مردم از جشن چهل سالگی انقلاب و ناامید کردن ملت از نظام بوده اما با هوشیاری مردم و مسئولان و تلاش مضاعف از این دوران سخت نیز عبور خواهیم کرد.
ستوده در پایان یادآور شد: به منظور توجه به مباحث قرآنی و گرامیداشت ایام دهه فجر ۱۰ ویژه برنامه مختلف توسط سازمان تبلیغات اسلامی استان اردبیل پیشبینی شده که با مشارکت مردم و مسئولان فرهنگی و آموزشی اجرایی خواهد شد.
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