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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۰۴

مدیرکل تعاون روستایی خوزستان خبر داد:

خرید بیش از ۲۵ هزار تن ذرت از کشاورزان خوزستانی

خرید بیش از ۲۵ هزار تن ذرت از کشاورزان خوزستانی

اهواز - مدیرکل تعاون روستایی خوزستان از خرید بیش از ۲۵ هزار تن ذرت از ذرتکاران ۴ شهرستان گتوند، دزفول، شوشتر و شوش خبر داد.

مهدی صیاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از فعالیت های تعاون روستایی خوزستان در زمینه خرید محصولات کشاورزی مربوط به خرید توافقی ذرت دانه ای از کشاورزان است که در این زمینه موفق به خرید بیش از ۲۵ هزار تن ذرت از کشاورزان چهار شهرستان گتوند، شوش، دزفول و شوشتر شده ایم.

وی افزود: بیشترین میزان خرید ذرت مربوط به شهرستان شوش و دزفول است که هر کدام از این دو شهرستان رقمی بیش از ۱۰ هزار تن خرید داشته اند.

 مدیرکل تعاون روستایی خوزستان در پایان عنوان کرد: میزان خرید ذرت در شهرستان گتوند بیش از دو هزار و ۶۰۰ تن، در دزفول قریب به ۱۰ هزار تن، در شوشتر دو هزار تن و در شهرستان شوش به بیش از ۱۰ هزار تن می رسد.

کد مطلب 4520218

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