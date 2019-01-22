به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی با بیان اینکه تاکنون یکهزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در استان پرداخت شده است، افزود: ۹۰ درصد از اقتصاد استان آذربایجان شرقی در اختیار بخش خصوصی است و بخش دولتی نیز در خدمت سرمایهگذاران است تا بتوانیم از این مرحله سخت اقتصادی با موفقیت عبور کنیم.
وی اضافه کرد: تحریمها هم اگرچه باعث فشار و سختی شده است، اما از طرف دیگر سبب خیر بوده و باعث میشود ما به قابلیتها و توانمندیهایی که تا امروز از آنها عفلت شده است روی بیاوریم.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه فعالیت صنایع و استفاده بهینه از ظرفیتها نیازمند زیرساختها بهویژه زیرساختهای ارتباطی است، افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰ پروژه کلان زیرساختی داریم که بخش عمده آنها پیشرفت فیزیکی خوبی دارند.
وی افزود: پروژه خطآهن میانه- تبریز تا بستانآباد تکمیل شده و امیدواریم تا اردیبهشت سال آینده به بهرهبرداری برسد؛ از بستانآباد تا تبریز هم حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ابنیه احداث شده و برای تسریع در انجام کار نیاز به تأمین مالی داریم.
پورمحمدی با بیان اینکه بزرگراه تبریز- سهند نیز ۸۰ درصد پیشرفت دارد و تا شهریور سال آینده به بهرهبرداری میرسد، افزود: ۲۲ کیلومتر از بزرگراه تبریز- اهر نیز در دهه فجر امسال افتتاح میشود و تنها ۱۰ کیلومتر از این مسیر باقی میماند.
وی با بیان اینکه بخشی از پروژه انتقال آب ارس از محل اعتبارات آبهای مرزی انجام شده و برای ادامه آن به دنبال تأمین اعتباری هستیم، افزود: انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه نیز تا یک سال آینده به اتمام میرسد.
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