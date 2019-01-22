ارتقاء شاخص های فرهنگی در گرو فرهنگ سازی صحیح است

به گزارش خبرنگار مهر محمد علی قهرمانی شب گذشته در جلسه کارگروه سلامت و تامین امنیت غذایی شهرستان خاش اظهار داشت: یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایجاد تحولی بزرگ در حوزه بهداشت و درمان است که امروزه شاهده اجرای آن در جامعه هستیم.

وی افزود: بسیاری از معضلات و مشکلات ریشه در فرهنگ مردم دارد که خواستار توجه و نظارت بیشتر دستگاه های مربوطه هستیم.

این مسئول ارتقاء شاخص های فرهنگی را در گرو فرهنگ سازی از طریق استفاده از ظرفیت علما، ریش سفیدان، آموزش و پرورش و به ویژه فضای مجازی عنوان کرد و گفت: استمرار روش های نا مناسب در زمینه های مختلف سبب شده تا عادت های نادرست در زمینه فرهنگی و اجتماعی در جامعه گسترده شود.

قهرمانی تصریح کرد: همسایگی با دو کشور بحران زده فرهنگی و امنیتی افغانستان و پاکستان سبب تاثیر پذیری استان ما نیز شده است.

وی با بیان اینکه طرح فاضلاب شهری از ادوار گذشته مطالعه و اجرا نشده است، گفت: بهترین راه حل برای مقابله با این معضل فرهنگ سازی صحیح و ارزشمند است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار خاش تصریح کرد: امسال و سال آینده به دلیل کاهش ۷۸ درصدی بارش باران با بحران جدی آب روبرو خواهیم بود که حل این مشکلات منوط به صرف هزینه و اختصاص وقت است.

قهرمانی با تاکید بر ضرورت گسترش هم افزایی در بین مسئولین ادارات گفت: بسیاری از معضلات بدون هزینه و صرفا با استفاده از راهکار های بسیار ساده حل می شود.

رضا کرد، سرپرست شبکه بهداشت و درمان خاش نیز افزود: با تدوین طرح به صورت گروهی از کلیه مراکز سلامت، خانه های بهداشت و واحد های تحت پوشش و ستادی با حضور کارشناسان از روند ارائه خدمات به مردم بازدید به عمل می آید.

وی گفت: برای ایام دهه فجر ۱۵ پروژه به افتتاح و بهره برداری می رسد که ۳ پروژه مربوط به مراکز جامع خدمات سلامت است.

این مسئول تصریح کرد: یکی از مهم ترین این پروژه ها افتتاح پروژه مرکز روستایی جامع خدمات سلامت «شیر آباد» است که از سال ۸۹ شروع شده و به دلیل وجود مشکلات متعدد متاسفانه تا کنون به سرانجام نرسیده بود اما با تلاش مجموعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش در ایام دهه مبارکه فجر شاهد افتتاح این پروژه با تجهیز امکانات لازم خواهیم بود.

کرد با بیان اینکه ۳ پایگاه بین راهی از مجموع ۶ پروژه در دست احداث در ایام دهه فجر افتتاح میشود گفت: ایجاد پایگاه اورژانس بین راهی به ازای هر ۱۲۵ کیلومتر در سطح ملی تعریف شده است که در نظر داریم این مسافت را در حوزه شهرستان خاش و بخش های تابعه به ۲۵ کیلومتر برسانیم.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان خاش یادآور شد: در این ایام بحث راه اندازی یک آزمایشگاه مجهز در دهستان پر جمعیت اسماعیل آباد خاش و تجهیز آزمایشگاه کنونی دهستان کارواندر نیز انجام میشود.

وی با اشاره به جذب اعتبار برای تجهیز مرکز درمان بستر نوک آباد گفت: این مرکز درمان بستر با پیگیری مردم نوک آباد توسط بنیاد علوی احداث شده و تجهیز آن نیز بر عهده شبکه بهداشت و درمان خاش میباشد.

کرد افزود: راه اندازی آزمایشگاه و رادیولوژی در درمانگاه شماره ۳ شهری می تواند حجم کاری و درمانی بیمارستان را تا سطح قابل توجهی کاهش دهد از همین رو اجرایی شدن این طرح در دستور کار است‌.

وی همچنین در خصوص ساماندهی سامانه «سیب» در شهرستان خاش توضیحاتی ارائه داد، گفت: به لحاظ ساماندهی در سامانه سیب شهرستان خاش در رتبه آخر استان قرار دارد اما در سه ماه گذشته توانسته ایم شاخص های پوشش سامانه سیب را از ۵۴ درصد به ۷۰ درصد ارتقاء دهیم که بخش عمده این مشکل به عدم استقرار زیرساخت های شبکه اینترنت در مراکز روستایی باز میگردد.

کرد مشکلات فاضلاب شهری خاش را یکی از معضلات اساسی عنوان کرد و گفت: حل این مشکل مربوط به شبکه بهداشت و درمان بوده و استفاده از روش آموزش و تاثیر علما و معتمدین اساسی ترین راه برطرف کردن این معضل تقلی میشود.

این مسئول متولد شدن فرزندان مبتلا به تالاسمی را عامل ضربه زدن به جامعه و کانون خانواده ها دانست و گفت: با افرادی که بدون انجام آزمایشات تالاسمی اقدام به ثبت ازدوج می کنند به جد برخورد خواهد شد زیرا ضرر ناشی از تولد اینگونه فرزندان به جامعه و خانواده باز می گردد.

همچنین علی نقی زاده رئیس مرکز بهداشت خاش نیز گفت: با اقدامات آگاه سازی و کار مجموعه شبکه بهداشت و درمان طی ۱۸ سال گذشته هیچگونه گزارشی مبنی بر وجود ویروس فلج اطفال در شهرستان خاش اعلام نشده است‌.

وی افزود: بر اساس توصیه های سازمان جهانی بهداشت و مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای به حداقل رساندن خطر ورود ویروس و چرخش مجدد ویروس فلج اطفال عملیات واکسینه کردن ۲۹ هزار کودک خاشی زیر ۵ سال در دو نوبت ششم لغایت نهم ماه جاری و همچنین چهارم لغایت هفتم ماه آتی با مراجعه خانه به خانه انجام خواهد شد.

نقی زاده یاد آورشد: جلسات آموزشی طرح ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال برای کارشناسان ستادی و داوطلبین سلامت محلات برگزار شد و در نظر داریم تا کلاس های آموزشی مراقبین سلامت مراکز خدمات جامع سلامت را در پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت به زودی برنامه ریزی و اجرا کنیم.

این مسئول تاکید داشت: از ظرفیت های موجود مثل فضای مجازی برای اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی جهت استقبال مردم از این طرح باید استفاده کافی انجام شود.