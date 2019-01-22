به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حمزه ئی اظهارداشت: به علت برخی تغییرات نامطلوب ناشی از عوامل انسانی، شرایط اکولوژیکی در ساحل بندرعباس به مرحله حساس و شکننده رسیده است.
وی ادامه داد: این شرایط نامطلوب بهگونه ای است که سبب شده تغییرات شدیدی در تنوع زیستی موجودات زنده ساحلی و دریایی شکل گرفته و این تغییرات با سرعت زیادی درحال افزایش است.
رئیس مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس تصریح کرد: تخریب اکوسیستم دریایی در ساحل شهر بندرعباس اثرات نامطلوبی بر روی زندگی و سلامت ساحل نشینان خواهد داشت و در آینده مشکلات عدیدهای را ایجاد خواهد کرد.
حمزه ئی تاکید کرد: باید هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکلات ساحل بندرعباس، پیش از آنکه معضلات این ساحل به مرحله بدون بازگشت برسد، اقدام شود.
وی اضافه کرد: ورود آلایندهها به ساحل بندرعباس با منشا خشکی و دریا بیش از توان اکولوژیکی این ساحل برای خودپالایی است و در نتیجه مقدار زیادی از آلودگیها در آب دریا و یا رسوبات ساحلی باقی میماند که در نتیجه عملا استفاده از ساحل و دریا برای مقاصد تفریحی، توریستی، اقتصادی و شیلاتی را دچار مشکل میکند.
رئیس مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس ابرازداشت: به منظور جلوگیری از این تغییرات مخرب نیاز است ابتدا مطالعات جامعی بر روی عوامل مخرب متعدد در ساحل شهر بندرعباس شکل بگیرد تا ابعاد دقیق مشکلات مشخص شود و سپس راهحلهای پیشنهادی مورد ارزیابی و اقدام قرار گیرد.
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