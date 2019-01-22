رژیم صهیونیستی ساخت دیوار حائل در مرز لبنان را از سر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رژیم صهیونیستی ساخت دیوار حائل میان مرزهای اراضی اشغالی و لبنان را از سر گرفت. این اقدام در سایه حضور گسترده نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از یک سو و نیروهای ارتش لبنان از سوی دیگر صورت می گیرد.

بر اساس این گزارش عملیات ساخت و ساز در مقابل منطقه هونین در شهرک مرکبا و همچنین کفرکلا صورت می گیرد.

پیشتر شورای عالی دفاع لبنان نشستی در قصر ریاست‌جمهوری «بعبدا» برگزار کرد تا وضعیت مرزهای این کشور با فلسطین اشغالی را در پی اقدامات رژیم صهیونیستی برای ساخت دیوار حائل در نقاط مورد اختلاف در خط آبی مورد بررسی قرار دهد.

بر اساس گزارش شبکه «المنار»، شورای عالی دفاع اعلام کرده بود که آنچه اتفاق افتاده تجاوز به اراضی لبنان و نقض آشکار قطعنامه بین‌المللی ۱۷۰۱ - که برای پایان دادن به جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ صادر شد- به شمار می‌رود؛ لبنان بر حفظ هر وجب از خاک و آب خود اصرار دارد و سلسله اقداماتی برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده است.​