بزرگداشت مرحوم آیت الله حاج آقا رحیم ارباب برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگداشت مرحوم آیتالله حاج آقا رحیم ارباب، چهارشنبه ۳ بهمن ماه در تالار شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می شود.
آیتالله حاج آقا رحیم ارباب، از علما و مجتهدین عصر در شهر اصفهان بود. او شاگرد آخوند ملا محمد کاشی و میرزا جهانگیرخان قشقایی بود و مانند استاد خود، عمامه بر سر نمیگذاشت. این عالم فقید در فقه و اصول، هیئت و ریاضی، فلسفه و کلام، و عرفان تخصص داشت و در زمره آخرین دانشوران مکتب فلسفی اصفهان به شمار می آمد. او نزدیک به یک قرن عمر کرد و شاگردانش از علمای زمان خود بودهاند. حاج آقا رحیم ارباب شاگردان فراوانی داشت و بسیاری از چهرههای مشهور در انقلاب اسلامی ایران ، از شاگردان او بودهاند. برخی از شاگردان او عبارتند از: نعمت الله صالحی نجفآبادی، ملا محمدعلی معلم حبیبآبادی، سید حسین مدرس هاشمی، سید مصطفی بهشتینژاد، شهیدسید محمد حسینی بهشتی، شهید محمد مفتح، شهید مرتضی مطهری، حاج سید محمدرضا خراسانی، ملاهاشم جنتی (پدر احمد جنتی)، مهدی امام، محمدعلی ناصری دولتآبادی، حسینعلی راشد، شیخ مرتضی شمس اردکانی ، جلال الدین همایی وسید محمد مبارکهای.
دراین مراسم که از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ برگزار می شود، حسن بلخاری، رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، منوچهر صدوقی سها، عضو شورای علمی انجمن، اکبر ثبوت، استاد و پژوهشگر فلسفه و تاریخ، احمد کتابی، استادبازنشسته پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و محمد حسین ریاحی ،اصفهان پژوه سخنرانی خواهند کرد.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در خیابان ولیعصر(عج)، پل امیربهادر، خیابان سرلشگر بشیری، پلاک ۷۱ واقع است.
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