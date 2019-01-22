ماکرون: لویی شانزدهم به خاطر فرار از اصلاحات مُرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشستی که با حضور مدیران اجرایی قدرتمندترین شرکت‌های جهان تشکیل شد؛ گفت که راه سلاطین معدوم این کشور را ادامه نداده و علیرغم اعتراضات مردمی، به اصلاحات اقتصادی خود ادامه می‌دهد.

دقیقاً ۲۲۶ سال بعد از آنکه سَر لویی شانزدهم طعمه گیوتین شد؛ ماکرون با یادآوری وی و همسر معدومش «ماری آنتوانت»، گفت: اگر چنین سرنوشتی نصیب آنها شد به این خاطر بود که دست از اصلاحات کشیده بودند.

وی همچنین گفت جنبش جلیقه زردها بخشی از تصویری به مراتب بزرگتر از خشم و نگرانی مردم از گلوبالیسم (جهانی شدن) است، خشمی که در انگلیس به برگزیت منجر شد حال آنکه در ایتالیا و آلمان نیز شاهد خیز برداشتن احزاب پوپولیستی هستیم.

ماکرون ادامه داد: راه حل این بحران عقب نشینی از آنچه که طی ۱۸ ماه گذشته انجام داده‌ایم؛ نیست.

گفتنی است روز شنبه، معترضین فرانسوی موسوم به جلیقه زردها در دهمین هفته متوالی به خیابان‌ها آمدند تا به سیاست‌های اقتصادی دولت ماکرون اعتراض کنند.