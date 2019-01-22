قیام ۲بهمن ارومیه؛ حماسه ای که نقطه عطف تاریخ معاصر ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوم بهمن ماه ۱۳۵۷ در ارومیه منشاء ظهور تاریخ زرین در سیر انقلاب اسلامی در این استان و ارومیه به شمار می رود، حماسه مقاومت مسلحانه مردم تاریخ پرور این شهرستان که پس از گذشته چهار دهه از انقلاب اسلامی هنوز خودنمایی می کند، حماسه ای است ماندگار که از آن به عنوان یاد می شود.

رشد اعتراضات مردمی به رژیم ستم شاهی در اقصی نقاط کشور در سال ۵۷ در حالیکه از طریق تظاهرات مردمی در خیابانهای شهرهای مختلف در حال پیگیری بود، ارومیه به عنوان شهر پیشگام در تاریخ انقلاب، اولین تجربه جنگ مسلحانه را در دوم بهمن ماه ۵۷ پشت سر گذاشت.

در روزهای تداوم نهضت بزرگ انقلاب اسلامی، جرقه اولین مبارزه مسلحانه در ارومیه کلید خورد که در شکل گیری و هدایت آن حجت الاسلام غلامرضا حسنی امام جمعه ارومیه بیشترین نقش را داشت.

جمله معروف امام راحل در خصوص امام جمعه ارومیه مهر تاییدی بر حماسه دوم بهمن ۵۷ این دیدار است، نقش و تاثیر این جنگ مسلحانه در تقویت حرکت انقلابی مردم ایران به حدی بود که حضرت امام خمینی (ره) فرمود: همه باید مثل آقای حسنی مسلح شویم.

نماد جنگ مسلحانه انقلاب و پیروزی اولین برخورد مسلحانه با عوامل رژیم طاغوت مسجد اعظم ارومیه است که در مرکزیت شهر قرار گرفته است، در تاریخ مبارزات انقلابی مردم ارومیه برای ساقط کردن رژیم شاهنشاهی روزهای بزرگی چون خرداد ۴۲، ۱۹ دی قم، ۲۹ بهمن تبریز، ۱۷ شهریور تهران و ۱۳ آبان و سایر ایام ثبت و ضبط است که دوم بهمن ارومیه نیز در زمره این روزهای تاریخی قرار دارد.

حماسه دوم بهمن ۵۷ ارومیه چگونه و از کجا آغاز شد

مردم ارومیه و آذربایجان غربی از دوم بهمن به عنوان واقعه بزرگ مسجد اعظم ارومیه یاد می کنند، واقعه مسجد اعظم ارومیه تنها یک درگیری خیابانی به مدت چند ساعت تیراندازی بین انقلابیون ارومیه به فرماندهی حجت الاسلام حسنی و نیروهای نظامی محمدرضا پهلوی نبود بلکه نقطه عطفی در تاریخ ایران است که نقش بزرگی در تسریع پیروزی انقلاب ایفا کرد.

استقرار در گنبد مسجد اعظم، سنگربندی خیابان، ایجاد مانع برای حرکت نیروهای زرهی، ایجاد سنگر در پشت بام یکی از بانکهای مستقر در نزدیکی مسجد، قطع درختان بزرگ و انداختن آن در مسیر تانکها برای جلوگیری از پیشروی خودروهای زرهی از اقدامات اولیه انقلابیون ارومیه در دوم بهمن ماه ۵۷ برای شروع مقابله با عوامل طاغوت بودند.

از قول حجت الاسلام حسنی در تعریف این واقعه در کتاب خاطرات حجت الاسلام غلامرضا حسنی آمده است: (در آن روز) هرچه امکانات و تجهیزات بود در جهت استحکام پایگاه نظامی مسجد اعظم به کار گرفتیم به تعداد ۴۰ تا ۵۰ نفر افراد مسلح و با حضور انبوه مردم آماده نبرد شدیم.

غرش تانکها در خیابانها در مقابل حرکت انقلابی مردم ارومیه اقدام رژیم طاغوت برای مقابله بود که با شلیک توپی گنبد مسجد جامعه ارومیه مورد هدف قرار گرفت و سوراخ شد، حجت الاسلام حسنی در بیان آن واقعه می گوید: گلوله توپ درست از یک متری بالای سرم عبور کرد و به گنبد اصابت کرد بعد از آن طرف گنبد خارج شد.

شش تانک با اقدام مسلحانه آن روز در حدفاصل بین خیابان های منتهی به مسجد اعظم با تیراندازی انقلابیون ارومیه زمین گیر شدند، این حماسه بر اساس نقل شاهدان آن روز دو شهید از نیروهای انقلابی را بر جای گذاشت که مراسم تشییع پیکر آنها نیز بعد از ظهر همان روز به وسیله مردم انقلابی و در حالیکه افراد مسلح ارومیه با هدایت حجت الاسلام حسنی آنها را همراهی می کردند با شور خاصی انجام شد.

حماسه دوم بهمن سرآغاز جنگ مسلحانه علیه رژیم پهلوی است

تعدادی از نیروهای نظامی وابسته به رژیم طاغوت نیز در درگیری مسلحانه دوم بهمن ۵۷ ارومیه کشته شدند، در حماسه تاریخی دوم بهمن ۵۷ ارومیه، مردم برای اولین بار با چشم خود شکست و فرار تانکها را دیدند، شور و غوغای عجیبی در شهر پیچید و واقعا مردم باورشان شد که می توانند با امکانات کم در برابر یک رژیم جهنمی و تا دندان مسلح بایستند.

مرحوم حجت الاسلام غلامرضا حسنی،نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه اسبق ارومیه حماسه دوم بهمن ۵۷ را ثمره شجاعت و دلاوری مردم آذربایجان غربی می دانست و معتقد بود: این روز سند بزرگ ظلم ستیزی مردم این استان است و باید حفظ شود.

به گفته مرحوم حجت الاسلام حسنی: حماسه دوم بهمن ارومیه به عنوان سر آغاز جنگ مسلحانه بر علیه رژیم پهلوی محسوب می شد که با چند اسلحه کلاشینکف در مقابل تانکهای رژیم، پیروزی را برای مردم انقلابی ارومیه به ارمغان آورد.

حجت الاسلام حسنی معتقد بود حماسه دوم بهمن سال ۵۷ به عنوان سند ارزشمند از تاریخ این مرز و بوم باید در تقویم اسلامی ایران ثبت ملی شود تا گذشتگان بدانند اهالی این دیار برای حراست و صیانت از انقلاب اسلامی چه اقداماتی انجام دادند.

حماسه دوم بهمن ماه ارومیه باید بازخوانی شود

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه حماسه دوم بهمن ماه ارومیه باید بازخوانی شود گفت:دوم بهمن ۵۷ ارومیه باعث شد اراده مردم برای مبارزه با رژیم ستمشاهی مضاعف شود.

آیت الله سیدعلی اکبر قرشی افزود: مردم انقلابی ارومیه با همراهی مبارزانی چون حجت الاسلام حسنی، دراین راه قدم گذاشته و زمینه مبارزه مسلحانه را از مدت ها پیش آماده کرده و در ۲ بهمن ۵۷ در برابر لشکر طاغوت سینه سپر کردند.

وی اظهار داشت: پیش از وقوع ۲ بهمن ۵۷ سخنرانی های مختلفی توسط شخصیت ها و روحانیان برای رساندن پیام امام راحل به مردم برگزار می شد که به همین دلیل، نیروهای طاغوت هر شب با گاز اشک آور به مسجد اعظم ارومیه محل تجمع مبارز ان انقلابی حمله می کردند تا مانع برگزاری نماز شوند و سرانجام خشم خود را در ۲ بهمن ۵۷ نشان داده و با به توپ بستن مسجد، کینه خود را به نمایش گذاشتند اما مبارزه مسلحانه مردم نیروهای طاغوت را ناکام کرد و آغازی برای مبارزه ای عظیم شد.

وی به بازگویی خاطرات خود از دوران انقلاب، ۲ بهمن و دوران تبعید خود پرداخت و اضافه کرد: از سال ۴۲ مبارزه علیه رژیم طاغوتی در منابر علما و روحانیت شروع شد، آن سالها مدام بخاطر سخنان تند و انتقاد از رژیم به شهربانی و فرمانداری احضار می شدم.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تهدیدها تا سال ۵۷ ادامه داشت اما بنده همینکه پا از ساواک و شهربانی بیرون می گذاشتم، کار خودم را می کردم؛ تهدید، شکنجه و تبعید هرگز نتوانست مانع مخالفت من با رژیم شود تا اینکه در دوم اردیبهشت ۵۷ مرا به بافت کرمان تبعید کردند.

آیت الله قرشی بیان کرد: مدت تبعیدم یکسال بود اما بعد از سه ماه (مرداد ماه) تبعید شکسته شد و با حجت الاسلام صاحب الزمانی که ایشان نیز به گرگان تبعید شده بودند، به ارومیه بازگشتیم ومردم نیز استقبال باشکوهی از ما کردند.

آذربایجان غربی خط مقدم دفاع از امنیت و آرمانهای انقلاب اسلامی است

وی گفت: پس از بازگشت از تبعید، مسجد اعظم ارومیه را ستاد مبارزات قرار دادیم؛ عصر هر روز مبارزان و انقلابیون شهر در این مسجد جمع شده و به سخنرانی های روحانیون گوش می دادند. برخی اوقات که دیگر روحانیون نمی آمدند من بالای منبر می رفتم.

وی افزود: مبارزه مردمی با عوامل رژیم طاغوت و ساواکی ها در ارومیه ادامه داشت و حجت الاسلام حسنی با همراهی جوانان به صورت مسلحانه مقابله با نیروهای ستمشاهی را آغاز کرد؛ مبارزات مسلحانه حجت الاسلام حسنی با چریکی های مسلح به صورت سازمان یافته در چند نقطه شهر در دوم بهمن ختم شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: من در روز دوم بهمن در منزل بودم و پس از شنیدن دوباره صدای توپ، به سمت مسجد به راه افتادم و زمانی که به مسجد اعظم ارومیه رسیدم، گنبد مسجد از چهار سمت سوراخ شده بود؛ توپ ها را سرهنگ منوچهری از نیروهای ارتش شلیک کرده بود که بعدها نیز اعدام شد.

آذربایجان غربی با تقدیم ۱۲ هزار شهید و حضور داشتن در ۳۱ سال دفاع مقدس دفاع مقدسی که هنوز ادامه دارد در بین استانهای کشور از موقعیت و تاریخ درخشانی برخوردار است و ثبت ملی حماسه دوم بهمن ۵۷ این دیار در تقویم ایران اسلامی می تواند گام کوچکی در جهت بزرگداشت این رشادت ها باشد.