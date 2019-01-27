حسین رویوران کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رویکرد آمریکا در تحت فشار قرار دادن ترکیه مبنی بر عدم همکاری با ایران در ابعاد مختلف از جمله پرونده سوریه و گفتگوهای آستانه، اظهارداشت: عده زیادی از کارشناسان معتقدند تصمیم آقای ترامپ در خروج از سوریه برای ایجاد اختلاف میان ترکیه و ایران اتخاذ شده است.

وی گفت: با خروج آمریکا رقابت برای تصاحب شرق فرات میان دولت سوریه که قصد گسترش حاکمیت خود را دارد و ترکیه که نسبت به شرق فرات حساسیت های خاص خود را داشته و تلاش می کند بر آن منطقه کنترل پیدا کند جدی می شود و این به معنای تقابل غیرمستقیم ایران و ترکیه و در نتیجه بهم ریختگی روند گفتگوهای آستانه با همکاری ایران، ترکیه و روسیه خواهد بود که تا به امروز دستاوردهای خوبی را در راستای ایجاد صلح و امنیت در خاک سوریه به همراه داشته است؛ خیلی‌ها به صورت جدی معتقدند که آمریکا از ابتدا این پیش‌بینی را داشته و در این راستا تلاش می کند اما تصور من این است که آمریکا در شرایط بحرانی قرار دارد و انتخاب های آن بین خوب و بد نیست بلکه بین بد و بدتر است و امروز آنها ناچار به ترک منطقه شدند و این نیست که با اختیار انجام شده باشد.

کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: آمریکا ناچار شد کردها را قربانی رابطه خود با ترکیه کند اما رابطه آنها با ترکیه هم چالش های خود را دارد، ترکیه به صورت کامل تسلیم سیاست ها و خواسته های آمریکا نیست، به همین دلیل تصور می‌کنم خروج آمریکا از سوریه کمک می‌کند تا دولت سوریه به هدف خود که همان گسترش حاکمیت دولت سوریه در شرق فرات باشد، سریعتر دست پیدا کند.

وی بیان کرد: تا پیش از این، ترکیه گروه های معارض و مسلح در خاک سوریه را به گروه های خوب و بد تقسیم بندی می کرد اما امروز که منطقه ادلب را جبهه النصره در اختیار گرفته و اساساً قطعنامه‌های ۲۲۵۳ و ۲۲۵۴ اسم گروه جبهه النصره را به عنوان یک گروه تروریستی که باید از بین برود اعلام کرده است، ضرورت مسئولیت کنترل و مهار گروه های تروریستی از سوی ترکیه اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

رویوران در پایان در خصوص سیاست ایران در قبال سوریه، خاطرنشان کرد: رویکرد سیاست خارجی ایران در قبال سوریه و دولت قانونی آن کشور و همچنین مواجهه با گروه های تکفیری و تروریستی کاملا روشن است و تغییری در این سیاست به وجود آید چرا که سیاست صحیحی است و باید استمرار پیدا کند.