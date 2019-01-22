به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، پیشنهاد حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۱۳ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.

بر این اساس، دولت مکلف است ظرف سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفاً دولت اقدامات نظارتی، سیاستگذاری و تنظیم‌گری در این بخش انجام دهد.