فعالیت ۴۰۰ نهاد و تشکل غیردولتی در زنجان

محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت بیش از ۳۵ مرکز مشاوره غیردولتی در استان زنجان خبر داد و افزود: سازمان بهزیستی نظارت لازم بر فعالیت این مراکز را دارد و بازرسی و نظارت بر ارائه خدمات توسط بهزیستی انجام می شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان همچنین از فعالیت بیش از ۴۰۰ نهاد و تشکل غیردولتی تحت نظارت بهزیستی استان زنجان خبر داد و گفت: خوشبختانه ارائه خدمات در این مراکز بسیار مطلوب است و امسال بیش از ۶ هزارنفر خدمات دریافت کردند.

محمدی قیداری تأکید کرد: بیش از ۲۶ هزار و ۸۴۰ خانوار از خدمات بهزیستی استان زنجان استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی استان بر پیشگیری از معلولیت‌ها تأکید جدی دارد، ابراز کرد: در این زمینه سازمان مشاوره‌های قبل از ازدواج را در دستور کار جدی خود دارد و بر اساس آخرین آمار این استان بیش از ۲۰ هزار و ۲۳۹ معلول دارد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان ابراز کرد: بر اساس بررسی‌های به‌ عمل‌آمده بیش از ۵۰ درصد از معلولیت‌ها در استان ناشی از تصادفات و ازدواج‌های فامیلی است.