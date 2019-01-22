به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله شهبازی صبح سه‌شنبه ضمن دوچرخه‌سواری با شهروندان که هم‌زمان با هفته هوای پاک انجام شد، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: خوشبختانه رشته‌های مختلف ورزشی در استان جوان البرز فعال و پویا هستند.

وی بابیان اینکه سه‌شنبه‌های بدون خودرو نیز ازجمله برنامه‌های بسیار خوب هیئت‌های ورزشی است، گفت: مسئولان باید با اهتمامی ویژه توسعه ورزش استان البرز را دنبال کنند.

استاندار البرز اضافه کرد: بر اساس تحقیقات و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی کارشناسان و مسئولان مربوطه، در شرایط آلودگی و وارونگی هوا، تردد خودروهای دودزا و افزایش وسایل نقلیه تک‌سرنشین تأثیر مستقیم بر سلامت مردم دارد.

شهبازی گفت: ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری و در کنار آن ساماندهی و افزایش بسترهای حمل‌ونقل عمومی همچون اتوبوس، قطار شهری، تاکسی و غیره در شهرهای بزرگ و به‌خصوص کلان‌شهر کرج از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی گفت: تعامل خوبی میان اداره کل ورزش و جوانان استان با دیگر دستگاه‌ها برای ارتقای وضعیت ورزش و تقویت زیرساخت‌های لازم وجود دارد امیدواریم این همراهی‌ها ادامه داشته باشد.

استاندار البرز در بخش دیگری با تأکید بر اینکه شهرداری کرج باید برنامه‌های خود را در راستای تکالیف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اعلام کند، گفت: تحقق این مهم باعث می‌شود که استانداری و اداره کل ورزش و جوانان نیز تمهیدات لازم را برای تسریع در تحقق آن‌ها داشته باشد.

شهبازی اعلام کرد: امروز دستور لازم برای ایجاد بسترهای توسعه و ترویج دوچرخه‌سواری را به شهرداری خواهم داد.