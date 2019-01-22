جزئیات جدید از مصائب زمین لغزش الیگودرز

غلامرضا آقامیرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با بیان اینکه به دنبال بارش سنگین برف در الیگودرز، جاده الیگودرز به «زز و ماهرو» براثر زمین لغزش به طول ۳۰۰ متر تخریب شد، اظهار داشت: اداره کل راهداری لرستان در این منطقه در حال تجهیز کارگاه است تا کار راهسازی و راهشکافی در این منطقه را انجام دهد.

وی با بیان اینکه شدت تخریب به حدی بوده که برآورد اولیه آورد کوه تخریب شده به داخل دره و سد کردن رودخانه «مورزرین» حدود ۴ میلیون مترمکعب تخمین زده شده است، تصریح کرد: در پی این حادثه، جاده الیگودرز به زز و ماهرو مسدود و ارتباط ۱۴۷ روستا با ۲۱ هزار نفر جمعیت با مرکز شهرستان الیگودرز قطع شده است.

بررسی وضعیت تاسیسات طرح انتقال آب «قمرود»

وی با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق استان نیز برای نصب «تیر های برق» در این منطقه ورود پیدا کرده است، افزود: همچنین گروهی از تهران برای بررسی وضعیت تاسیسات طرح انتقال آب «قمرود» به استان آمده و در حال بررسی شرایط و احتمال وقوع حوادث برای تاسیسات این طرح هستند.

آماده باش نیروهای امدادی برای امداد رسانی به روستاهای پایین دست و استخرهای پرورش ماهی در مسیر مدیرکل مدیریت بحران لرستان، بیان داشت: نیروها در این راستا در تلاش هستند که وضعیت رودخانه «مورزرین» را به حالت اولیه برگردانند، در غیر اینصورت در این رودخانه یک سد خاکی را برای جلوگیری از وقوع حادثه احداث کنند.

آقامیرزایی با اشاره به استقرار و آماده باش نیروهای امدادی برای امداد رسانی به روستاهای پایین دست و استخرهای پرورش ماهی در مسیر، عنوان کرد: همچنین این نیروها در آماده باش هستند که اگر رودخانه طغیان کرد به مردم اطلاع رسانی کنند.

ارتفاع ۲.۵ متری برف در منطقه

وی، بیان داشت: همچنین اداره کل شیلات استان ورود پیدا کرده و به مالکان استخرهای پرورش ماهی اعلام کرده اند که آنها را خالی کنند تا از خسارت های جانی جلوگیری به عمل آید.

به دستگاهها اعلام شده که تا پایان وقت اداری امروز میزان خسارت ها را به مدیریت بحران اعلام کنند. مدیرکل مدیریت بحران لرستان با تاکید بر اینکه اگر نیاز باشد از استان های همجوار مانند خوزستان، ایلام، کرمانشاه و مرکزی برای اختصاص ماشین آلات و امکانات راهشکافی کمک خواهیم گرفت، گفت: همچنین به دستگاهها مرتبط اعلام شده که تا پایان وقت اداری امروز میزان خسارت های صورت گرفته در این زمینه را به مدیریت بحران اعلام کنند.

آقامیرزایی با اشاره به پیگیری استاندار لرستان از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اختصاص اعتبار جبران خسارت ها، افزود: منطقه بسیار صعب العبور است و همین امر کار امداد رسانی و فعالیت دستگاههای امداد رسان و اجرایی را سخت کرده است.

وی همچنین با اشاره به ارتفاع بالای برف در این منطقه، عنوان کرد: ارتفاع برف در بخشی از مسیر به ۱.۵ تا ۲.۵ متر نیز رسیده است.

پیش‌بینی مسیر جدید برای تردد روستائیان

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه دمای هوا در این منطقه به شدت پایین است، گفت: راه ارتباطی الیگودرز - زز و ماهرو به این آسانی باز نمی شود چرا که شرایط منطقه سخت و صعب العبور است.

افزایش امکانات و تجهیزات راهداری در مسیر سپیددشت آقامیرزایی، تاکید کرد: البته راه دسترسی ۱۴۷ روستای یاد شده از مسیر سپیددشت ایجاد شده و مردم می توانند از این مسیر برای تردد استفاده کنند.

وی همچنین از افزایش امکانات و تجهیزات راهداری در مسیر سپیددشت خبر داد و بیان داشت: همچنین کمک های اولیه برای روستائیان منطقه ارسال می شود.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با اشاره به پیش بینی مسیر جدید تردد برای روستائیان در این منطقه، افزود: این امر در حال مطالعه و گرفتن مشاور است.

آقامیرزایی با اشاره به اعلام آماده باش به روستاهای این منطقه در صورت وقوع حادثه، تصریح کرد: در حال حاضر روستائیان وسایل زندگی خود را به روستاهای بالاتر جابجا کرده اند تا ضرر جانی در پی وقوع حادثه در این روستاها را نداشته باشیم.