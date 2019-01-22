آغاز برنامه «مروری بر چهل سال سینمای ایران» در بارسلونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، «مروری بر چهل سال سینمای ایران» به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در اسپانیا برگزار می‌شود و در نخستین گام از این برنامه فیلم «کلوزآپ، نمای نزدیک» ساخته زنده یاد عباس کیارستمی، ۲۲ دی (۱۲ ژانویه) در بارسلونای اسپانیا به نمایش در آمد.

همچنین فیلم «مسافران» ساخته بهرام بیضایی ۲۹ دی (۱۹ ژانویه) به نمایش درآمد.

این دوره شنبه ۶ بهمن با نمایش فیلم «روسری آبی» ساخته رخشان بنی‌اعتماد ادامه خواهد داشت.

برنامه «مروری بر چهل سال سینمای ایران» شنبه هر هفته ساعت ۲۰ در سالن سینما ژیرونای شهر بارسلونا برگزار می‌شود و شماری از بهترین ساخته‌های سینمایی ایران پس از انقلاب اسلامی در آن با زیرنویس اسپانیایی به نمایش در می‌آید.

«لیلا»، «آژانس شیشه‌ای»، «من ترانه پانزده سال دارم» و «خیلی دور خیلی نزدیک» دیگر فیلم های انتخاب ‌شده برای نمایش در این دوره هستند.

برنامه «مروری بر چهل سال سینمای ایران» از ۲۲ دی تا ۴ اسفند در بارسلونای اسپانیا برگزار می‌شود.