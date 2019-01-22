تولید ۴۴۵ تن ماهی خاویاری در گیلان/ ۴۰ مزرعه فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق شعبانی پیش ازظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران به پیشرفتها و دستاوردهای حوزه شیلات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و اظهارکرد: با تلاشهای صورت گرفته در این بخش شاهد شکوفایی و رونق هستیم.
وی به نبود مزارع پرورش ماهیان سردآبی در استان گیلان قبل از انقلاب اشارهکرد و گفت: بعداز پیروزی انقلاب ۳۰۹ مزرعه پرورش ماهیان سردآبی در گیلان ایجاد شد که درحال حاضر بیش از ۴ هزار و ۷۸۰ تن ماهی در آن تولید میشود.
مدیرکل شیلات گیلان در ادامه به پیشرفتهای انجام شده در بخش تولید ماهی قرمز، تکثیر بچه ماهیان گرمابی و تعداد مزارع پرورش ماهیان خاویاری در استان اشاره و بیانکرد: در موارد ذکر شده استان گیلان در جایگاه نخست کشور قرار دارد.
وی در ادامه به ظرفیت تولید ماهیان گرمآبی استان گیلان و جایگاه سوک این استان در کشور با تولید بیش از ۵۰ هزار تن در سال اشاره و تصریحکرد: ۵ هزا ر و ۶۴۹ مزرعه پرورش ماهیان گرم آبی با اشتغالزایی برای ۵ هزار و ۴۴۵ نفر در استان گیلان فعال است.
شعبانی با اشاره به توسعه پرورش و تولید ماهیان خاویاری در استان گیلان، ادامهداد: دستیابی به فناوری تکثیر، تولید و انجماد اسپرم و جنین این گونه ماهی مهمترین دستاوردهای است که بعداز پیروزی انقلاب اسلامی به آن دست یافتهایم.
وی یادآورشد: در حال حاضر ۴۴۵ تن ماهی خاویاری در ۴۰ مزرعه استان گیلان تولید و پرورش داده می شود.
مدیرکل شیلات گیلان در ادامه با بیان اینکه یکی از اولویتهای و برنامههای این ادارهکل حفظ و تداوم صید پایدار و اقتصادی در دریای خزر و بازسازی ذخایر ژنتیکی آبزیان این دریا است، گفت: سالانه حدود ۱۵۰ میلیون قطعه انواع بچه ماهیان استخوانی و خاویاری در دریا رهاسازی میشود.
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