تولید ۴۴۵ تن ماهی خاویاری در گیلان/ ۴۰ مزرعه فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق شعبانی پیش ازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران به پیشرفت‌ها و دستاوردهای حوزه شیلات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و اظهارکرد: با تلاش‌های صورت گرفته در این بخش شاهد شکوفایی و رونق هستیم.

وی به نبود مزارع پرورش ماهیان سردآبی در استان گیلان قبل از انقلاب اشاره‌کرد و گفت: بعداز پیروزی انقلاب ۳۰۹ مزرعه پرورش ماهیان سردآبی در گیلان ایجاد شد که درحال حاضر بیش از ۴ هزار و ۷۸۰ تن ماهی در آن تولید می‌شود.

مدیرکل شیلات گیلان در ادامه به پیشرفت‌های انجام شده در بخش تولید ماهی قرمز، تکثیر بچه ماهیان گرمابی و تعداد مزارع پرورش ماهیان خاویاری در استان اشاره و بیان‌کرد: در موارد ذکر شده استان گیلان در جایگاه نخست کشور قرار دارد.

وی در ادامه به ظرفیت تولید ماهیان گرم‌آبی استان گیلان و جایگاه سوک این استان در کشور با تولید بیش از ۵۰ هزار تن در سال اشاره و تصریح‌کرد: ۵ هزا ر و ۶۴۹ مزرعه پرورش ماهیان گرم آبی با اشتغالزایی برای ۵ هزار و ۴۴۵ نفر در استان گیلان فعال است.

شعبانی با اشاره به توسعه پرورش و تولید ماهیان خاویاری در استان گیلان، ادامه‌داد: دستیابی به فناوری تکثیر، تولید و انجماد اسپرم و جنین این گونه ماهی مهم‌ترین دستاوردهای است که بعداز پیروزی انقلاب اسلامی به آن دست یافته‌ایم.

وی یادآورشد: در حال حاضر ۴۴۵ تن ماهی خاویاری در ۴۰ مزرعه استان گیلان تولید و پرورش داده می شود.

مدیرکل شیلات گیلان در ادامه با بیان اینکه یکی از اولویت‌های و برنامه‌های این اداره‌کل حفظ و تداوم صید پایدار و اقتصادی در دریای خزر و بازسازی ذخایر ژنتیکی آبزیان این دریا است، گفت: سالانه حدود ۱۵۰ میلیون قطعه انواع بچه ماهیان استخوانی و خاویاری در دریا رهاسازی می‌شود.