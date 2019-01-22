چشمه سلیمانیه باغ فین کاشان پذیرای گردشگران نوروزی می شود

مهران سرمدیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: باغ فین کاشان با وسعت ۲۳ هزار و ۷۰۰ متر مربع در سال ۱۳۱۴ شمسی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است به نحوی که ساخت ساختمانهای آن از دوره صفوی آغاز شد.

وی با بیان اینکه تکمیل ساختمان های آن به دوران های زندیه و قاجاریه برمی گردد، افزود: آب همیشه در باغ فین کاشان جاری و حیات این باغ نیز از چشمه ای به نام سلمانیه است که قدمت آن به سه هزار سال قبل بر می گردد.

عدم بازدید ۴۰ ساله گردشگران از چشمه سلیمانیه باغ فین کاشان

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری کاشان با بیان اینکه قدمت ساختمان های حوض خانه چشمه سلمانیه به دوران صفوی باز می گردد، ابراز داشت: گردشگران داخلی و خارجی چهار دهه از بازدید این چشمه محروم بودند اما مرمت و بازسازی آن در دستور کار این اداره قرار گرفت به نحوی که کار مرمت از شهریور سال جاری آغاز شد.

تخصیص ۲۰۰ میلیون تومان ویژه مرمت چشمه سلیمانیه

سرمدیان از اعتبار بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی ویژه پروژه مرمت چشمه سلیمانیه باغ فین کاشان خبر داد و افزود: امید است با برنامه ریزی های صورت گرفته این بنای تاریخی برای بهار ۹۸ پس از اتمام مرمت پذیرای گردشگران داخلی و خارجی از سراسر کشور و جهان باشد.

وی ضمن اشاره به ویژگی های باغ تاریخی فین کاشان ابراز داشت: این باغ تاریخی دارای قسمت هایی همچون حمام، موزه، شاه نشین و حوض خانه است و همه ساله پذیرای میلیون ها گردشگر داخلی و خارجی است.