به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیام مشهد در پایان هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال موفق شد با کسب ۱۱ پیروزی و ۳۰ امتیاز در مکان چهارم جدول رده بندی قرار گیرد و فردا در خانه، میزبان تیم عقاب نهاجا است که فقط ۳ پیروزی کسب کرده و در مکان دوازدهم جدول قرار دارد.

جبار قوچان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازی فردا مقابل تیم عقاب نهاجا گفت: همیشه گفته ام نباید هیچ بازی را دست کم گرفت و همه بازی‌ها سخت است. ما نیز محدودیت بازیکن داریم و در حال حاضر نیز چند بازیکن مصدوم هستند. تیم‌هایی مانند عقاب نهاجا، شهرداری ارومیه و دورنا ارومیه که در رده های پایین جدول رده بندی قرار دارند چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت و برای همین با تمام توان خود بازی خواهند کرد و همین کار را سخت تر می کند.

سرمربی تیم پیام مشهد در ادامه تاکید کرد: بازی کردن مقابل این تیمها سخت خواهد بود چرا که نگران نتیجه نیستند به همین دلیل برای تیم هایی مانند ما که به دنبال تثبیت جایگاهشان در جدول رده بندی هستند دردسرساز خواهند شد. نباید هیچ تیمی را دست کم بگیریم تا دچار مشکل نشویم. برنامه ریزی ما طوری خواهد بود که از کورس تیم‌های مدعی عقب نیافتیم و برای بازی فردا محکم در زمین حاضر خواهیم شد. در خانه بازی داریم و ان شالله که به مشکل نمی خوریم.

وی درباره شرایط تیمش در رقابت‌های فصل جاری گفت: دادِ ما این است که باید عدالت بیش‌تر و یکسان برقرار شود و این نیاز است. تیم ما از یک طرف از کمبود بازیکن رنج می‌برد و هم برخی بازیکنان مصدوم هستند و این مصدومیت ها تیم را اذیت می کند از طرف دیگر نیز امیدوارم شاهد عدالت بیش تری در مسابقات باشیم.

قوچان نژاد درباره بلاتکلیفی ریاست فدراسیون والیبال نیز گفت: قطعا بلاتکلیفی به والیبال آسیب خواهد رساند. اما با شناختی که از مدیریت افشین داوری دارم می دانم که کم تر دچار آسیب خواهیم شد. داوری در برخی از مسائل خوب عمل کرد مانند بحث کولاکوویچ و باز گشت او، داوری می توانست به این مسئله نپردازد اما در این زمینه خوب اقدام کرد.