منصور کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی ‌ایام دهه فجر ۶۷ طرح آب‌رسانی در استان سمنان افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد، ابراز داشت: مهم‌ترین طرح‌ها افتتاح پروژه تأمین آب شرب روستاهای محمدآباد و آب‌رسانی به مجتمع بکران در میامی است که طبق برآوردها با افتتاح این پروژه‌ها کیفیت آب‌رسانی به روستاهای این شهرستان افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: آغاز پروژه خط سوم آب‌رسانی به مجتمع شهدای گمنام شاهرود، کلنگ زنی مخزن ذخیره آب روستای آستانه دامغان و بخشی از آب‌رسانی مجتمع ۷۵ روستایی جنب آباد گرمسار ازجمله مهم‌ترین طرح‌های آب و فاضلاب روستایی در استان سمنان است.

مدیرعامل آبفای روستایی استان سمنان بابیان اینکه طی دهه فجر ۱۳ طرح کلنگ زنی می‌شود، ابراز داشت: برای آغاز عملیات اجرایی این طرح‌ها دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته‌شده است.

کشاورزیان بابیان اینکه جمعیت روستایی بهره‌مند از آب‌لوله‌کشی از ۱۵ درصد قبل از انقلاب به ۹۸ و هشت دهم درصد رسیده است، تصریح کرد: تعداد مشترکان نیز طی چهار دهه عمر انقلاب از یک هزار و دویست، ۵۹ هزار و ۲۰۰ اشتراک افزایش‌یافته است.

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به استان سمنان در حوزه آب و فاضلاب روستایی، اضافه کرد: در این سفر اعتبار چهار مجتمع آب‌رسانی با حدود ۳۲ میلیارد تومان پایدار شد که امید می‌رود با این رقم بتوانیم ضمن تکمیل طرح‌های باقی‌مانده شاهد ارائه خدمات افزون‌تری به مردم باشیم.