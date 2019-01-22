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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

با حضور فرماندهان نظامی؛

مراسم گرامیداشت سردار فضائلی در دانشگاه امام حسین(ع) برگزار شد

مراسم گرامیداشت سردار فضائلی در دانشگاه امام حسین(ع) برگزار شد

مراسم گرامیداشت سردار فضائلی در دانشگاه امام حسین(ع) و با حضور برخی از فرماندهان نظامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سردار احمد فضائلی پیش از ظهر امروز (سه شنبه) در مسجد دانشگاه جامع امام حسین (ع) برگزار شد.

در این مراسم، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه،سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور نظامی فرمانده کل قوا، سردار علی فضلی فرمانده دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین(ع)، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی‌فقیه در سپاه،سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه،سردار حسنی آهنگر رئیس دانشگاه جامع امام حسین(ع)،سردار علی شمشیری جانشین دستیار و مشاور فرمانده کل قوا، سردار اسماعیل قاآنی جانشین نیروی قدس سپاه حضور داشتند.

کد مطلب 4520306
هادی رضایی

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