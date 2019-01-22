نوع واگذاری برخی بنگاه ها منجر به بحران کارگری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در جلسه هیات واگذاری، ضمن بررسی انتقادات وارده بر عملکرد واگذاریها، انجام کالبدشکافی موشکافانه و آسیب شناسی از خصوصی سازی های انجام شده را برای استمرار مسیر واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی اجتناب ناپذیر دانست و ارزیابی عملکرد اقدامات پیشین را در تدوین مسیر راه آتی ضروری خواند.

وی واگذاری با مکانیزم ایجاد «شرکتهای تعاونی سهامی عام فراگیر»، واگذاری مدیریت و اجاره به شرط تملیک با استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ قانون اساسی را از جمله پیشنهاداتی دانست که در مدل های مختلف واگذاری از سوی کارشناسان مطرح می شود.

وزیر اقتصاد در خصوص استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان «شرکتهای تعاونی سهامی عام فراگیر» به عنوان یک نهاد غیر دولتی اما منبعث از یک پایگاه خصوصی گسترش یافته، گفت: این نهاد، زمینه ساز افزایش مشارکت قشرهای مختلف آحاد جامعه می شود و می تواند ضمن تقویت انجمن های صنفی، به ماندگاری و پایداری این حوزه نیز کمک کند.

دژپسند با اشاره به تاریخچه ای از فرآیند شکل گیری خصوصی سازی از سالهای آغازین نظام جمهوری اسلامی گفت: حضرت امام (ره) از سال ۱۳۶۳ بر واگذاری فعالیتهایی که بخش خصوصی و بازار می توانستند انجام دهند، تاکید داشتند اما به دلیل شرایط جنگی آن زمان، امکان اجرای آن وجود نداشت.

وزیر اقتصاد افزود: در ادامه اجرای خصوصی سازی ها، واگذاریها با اجرای طرح سهام عدالت و در راستای پیاده سازی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری آغاز شد ولی آنچه اتفاق افتاده هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی دارد.

دژپسند افزود: در سالهای اخیر واگذاری برخی شرکتها و بنگاهها علیرغم رعایت شدن تمامی فرآیندهای قانونی، به دلیل شروط گذاشته شده، با چالش هایی روبه رو شد و در ادامه در برخی ازآنها بحرانهای کارگری پدید آمد.

وی با تاکید بر اینکه، دولتی بودن بسیاری از واحدها و بنگاهها برازنده دولت نیست، خاطرنشان کرد: ضمن تسریع در خصوصی سازی این بنگاهها، اهداف تعیین شده در خصوصی سازی باید با حداکثر اثربخشی، حداقل حاشیه ها را ایجاد کند.

وزیر اقتصاد دستور داد ضمن اخذ نظرات و پیشنهادات اعضای هیات واگذاری، جلسه آتی این هیات جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص افزایش اثربخشی واگذاریها دو هفته آینده برگزار شود.

در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیات واگذاری، اعضای هیات پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء و بازنگری نحوه واگذاریها ارایه کردند.