استقبال وزیر خزانه داری امریکا از تحریم ماهان توسط آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «استیون منوچین» وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنشی مداخله جویانه به تحریم شرکت هواپیمایی ماهان از سوی دولت آلمان ادعا کرد: دولت آلمان در راستای مبارزه باتروریسم چنین تصمیم سنجیده ای را اتخاذ کرده است.

وزیر خزانه داری آمریکا ضمن ابراز خرسندی از تحریم شرکت هواپیمایی ماهان از سوی آلمان مدعی شد: شرکت هواپیمایی ماهان از حامیان اصلی سپاه قدس بوده و در زمینه جابجایی سلاح به سوریه نقش دارد.

پس از آنکه برخی از رسانه های آلمانی ادعای دستگیری فردی افغانی-آلمانی به اتهام جاسوسی برای ایران را منتشر کردند، دولت آلمان تصمیم به اعمال تحریم های جدید علیه تهران گرفت.

گفتنی است نشریه آلمانی اشپیگل بتازگی مدعی شده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) جاسوس ایران در ارتش آلمان را لو داده است.