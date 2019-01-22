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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۸

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی ایلام خبر داد:

جذب بیش از ۲۴ میلیارد تومان اسناد خزانه در ایلام

جذب بیش از ۲۴ میلیارد تومان اسناد خزانه در ایلام

ایلام - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی ایلام از جذب بیش از ۲۴ میلیارد تومان اسناد خزانه در ایلام طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت فیض الهی صبح سه شنبه در جلسه اسناد خزانه تهاتر نوع دوم موضوع بند «و»تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در استانداری ایلام اظهار داشت: عملکرد استان در سال ۹۵ در جذب این اسناد تنها ۲۵۰ میلیون تومان بوده که در سال ۹۶ به ۸ میلیارد و۳۰۰ میلیون رسید.

وی تصریح کرد: این در حالی است که استان در سال ۹۷ تا کنون موفق به جذب بیش از ۲۴ میلیارد تومان اسناد خزانه شده است.

فیض الهی افزود: درصورت همراهی دستگاه های اجرایی استان و بانک های عامل، استان به دلیل شناور بودن اسناد قادر به جذب مبالغ بیشتری نیز خواهد بود.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام نیز افزود:  عدم جذب این اسناد  توسط برخی بانک ها  تاسف بار است چراکه وجود سهمیه برای برخی بانک های استان به عنوان یک ظرفیت اساسی و مهم، به منظور پرداخت بدهی و تسویه با پیمانکاران است.

ایوب درویشی عنوان کرد: با توجه به ویژگی های این اسناد مانند وجود تضامین قوی و سرعت بالای تسویه ، بانک ها می توانند از این فرصت استفاده کرده و از یک طرف عملکرد بانک را افزایش داده و از طرفی بدهی های خود با بانک مرکزی را تسویه کنند.

وی افزود: استفاده از اوراق خزانه اسلامی به عنوان یکی از راه کارهای مهم دولت در تسویه بدهی با پیمانکاران است.

کد مطلب 4520320

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