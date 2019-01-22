جذب بیش از ۲۴ میلیارد تومان اسناد خزانه در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت فیض الهی صبح سه شنبه در جلسه اسناد خزانه تهاتر نوع دوم موضوع بند «و»تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در استانداری ایلام اظهار داشت: عملکرد استان در سال ۹۵ در جذب این اسناد تنها ۲۵۰ میلیون تومان بوده که در سال ۹۶ به ۸ میلیارد و۳۰۰ میلیون رسید.

وی تصریح کرد: این در حالی است که استان در سال ۹۷ تا کنون موفق به جذب بیش از ۲۴ میلیارد تومان اسناد خزانه شده است.

فیض الهی افزود: درصورت همراهی دستگاه های اجرایی استان و بانک های عامل، استان به دلیل شناور بودن اسناد قادر به جذب مبالغ بیشتری نیز خواهد بود.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام نیز افزود: عدم جذب این اسناد توسط برخی بانک ها تاسف بار است چراکه وجود سهمیه برای برخی بانک های استان به عنوان یک ظرفیت اساسی و مهم، به منظور پرداخت بدهی و تسویه با پیمانکاران است.

ایوب درویشی عنوان کرد: با توجه به ویژگی های این اسناد مانند وجود تضامین قوی و سرعت بالای تسویه ، بانک ها می توانند از این فرصت استفاده کرده و از یک طرف عملکرد بانک را افزایش داده و از طرفی بدهی های خود با بانک مرکزی را تسویه کنند.

وی افزود: استفاده از اوراق خزانه اسلامی به عنوان یکی از راه کارهای مهم دولت در تسویه بدهی با پیمانکاران است.