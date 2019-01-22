به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، مرحله نخست مسابقات لیگ شیرجه باشگاههای کشور بخش آقایان از فردا (چهارشنبه) با حضور ۷ تیم آغاز میشود. این رقابتها در دو نوبت صبح و عصر به میزبانی استخر مجموعه ورزشی آزادی پیگیری خواهد شد.
این مرحله از مسابقات در سه رشته یک متر تخته ، سه متر تخته و سکو پیگیری میشود که تعداد حرکات رقابتها براساس قوانین مسابقات آزاد FINA (فقط ۱۴ سال و به بالا) است. ضمناً در هر رشته علاوه بر رده سنی ۱۴ سال و به بالا گروه سنی ۱۲ و ۱۳ سال نیز میتوانند در مسابقات لیگ شرکت کنند.
تهران، تبریز، کرمانشاه ، گیلان، مرکزی، نفت تهران و نیروی زمینی تیم های حاضر در این دوره از رقابتها هستند.
همچنین مرحله دوم این رقابتها نیز ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه برگزار خواهد شد که مکان برگزاری آن متعاقباً از طریق سایت فدراسیون اعلام میشود.
تاریخ برگزاری مسابقات:
* مرحله اول: سهشنبه و چهارشنبه دوم و سوم بهمن ۱۳۹۷
* مرحله دوم: سهشنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷
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