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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۴

مرحله اول لیگ شیرجه باشگاه‌های کشور چهارشنبه برگزار می شود

مرحله اول لیگ شیرجه باشگاه‌های کشور چهارشنبه برگزار می شود

مرحله اول مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور بخش آقایان در فصل جاری از فردا(چهارشنبه) آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، مرحله نخست مسابقات لیگ شیرجه باشگاه‌های کشور بخش آقایان از فردا (چهارشنبه) با حضور ۷ تیم آغاز می‌شود. این رقابت‌ها در دو نوبت صبح و عصر به میزبانی استخر مجموعه ورزشی آزادی پیگیری خواهد شد.

این مرحله از مسابقات در سه رشته یک متر تخته ، سه متر تخته و سکو پیگیری می‌شود که تعداد حرکات رقابت‌ها براساس قوانین مسابقات آزاد FINA (فقط ۱۴ سال و به بالا) است. ضمناً در هر رشته علاوه بر رده سنی ۱۴ سال و به بالا گروه سنی  ۱۲ و ۱۳ سال نیز می‌توانند در مسابقات لیگ شرکت کنند.

تهران، تبریز، کرمانشاه ، گیلان، مرکزی، نفت تهران و نیروی زمینی تیم های حاضر در این دوره از رقابت‌ها هستند.

همچنین مرحله دوم این رقابت‌ها نیز ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه برگزار خواهد شد که مکان برگزاری آن متعاقباً از طریق سایت فدراسیون اعلام می‌شود.

تاریخ برگزاری مسابقات:

* مرحله اول: سه‌شنبه و چهارشنبه دوم و سوم بهمن ۱۳۹۷
* مرحله دوم: سه‌شنبه و چهارشنبه  ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷

کد مطلب 4520322
ساناز سلیمان آبادی

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