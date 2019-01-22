برخی کشورها سعی دارند به پرونده قتل خاشقجی خاتمه دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه بار دیگر اعلام کرد که عربستان سعودی در پرونده قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی همکاری نمی کند.

وی با بیان اینکه مسئولان ریاض درخصوص قتل خاشقجی اطلاعاتی به ترکیه نمی دهند گفت: برخی کشورها تلاش می کنند به پرونده قتل جمال خاشقجی خاتمه دهند. وزیر خارجه ترکیه به نام این کشورها اشاره ای نکرد.

چاووش اوغلو خاطرنشان کرد: ما با موضوع قتل جمال خاشقجی با عقلانیت برخورد کردیم و اقدامات لازم را برای تحقیقات بین المللی در این خصوص اتخاذ خواهیم کرد. به مدد استراتژی ما در پرونده قتل خاشقجی، کابینه سعودی ناگزیر شد به ترور این روزنامه نگار در کنسولگری عربستان در استانبول اذعان کند.

شایان ذکر است جمال خاشقجی که با روزنامه واشنگتن پست همکاری می‌ کرد، ۱۰ مهر ماه گذشته برای انجام امور اداری خود به کنسولگری عربستان در ترکیه مراجعه کرد و اندکی پس از ورود به این مکان، به قتل رسید. ریاض پس از ۱۸ روز انکار و تکذیب، در پی فشارهای بین المللی با صدور بیانیه ای به قتل او در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول اعتراف کرد. ترکیه می گوید خاشقجی را یک تیم ۱۵ نفره از شهروندان سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول خفه کردند. جسد خاشقجی سه ماه پس از قتل هنوز پیدا نشده است.