شمار قربانیان تنگه کرچ به ۱۴ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، تازه‌ترین آمار از قربانیان حادثه آتش‌سوزی کشتی در تنگه «کرچ» روسیه، حاکی از افزایش شمار آنها به ۱۴ نفر است حال آنکه ۶ نفر نیز همچنان مفقودالاثر هستند.

پیشتر تعداد قربانیان ۱۰ نفر اعلام شده بود.

در این میان، گروه امداد نیز موفق به نجات ۱۲ نفر شده است.

گفتنی است دیروز دوشنبه آژانس دریایی روسیه از آتش گرفتن ۲ کشتی هنگام عبور از تنگه کرچ واقع در دریای سیاه خبر داد.

در این ارتباط گفته شده کشتی نخست هنگام عبور از تنگه کرچ به دلایل نامعلوم آتش گرفت و این آتش‌سوزی منجر به انفجار کشتی شد و در مرحله بعد انفجار حاصل از این کشتی به آتش گرفتن کشتی مجاور و در حال عبور دیگری از تنگه کرچ منجر شد.

هر ۲ کشتی حامل پرچم کشور تانزانیا بوده‌اند.

تنگه کرچ شبه جزیره کریمه را از روسیه جدا می‌کند و به دلیل الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ برای مسکو حائز اهمیت استراتژیک است.

دو ماه پیش نیز عبور چند فروند ناو اوکراینی از تنگه کرچ با واکنش تند روسیه و توقیف این کشتی‌ها و خدمه آن منجر شد و تنش را در منطقه دریای سیاه افزایش داد.