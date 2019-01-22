به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، عبدالله جعفری، با بیان اینکه با هدف نظارت و بازرسی هدفمند، حداکثر قیمت فروش نهادههای دامی اعلام شد، گفت: با هدف نظارت و بازرسی هدفمند بر قیمت و توزیع کالاهای اساسی بهرهمند از ارز رسمی و همچنین بهمنظور تأمین به هنگام کالا با توجه به افزایش هزینههای نقلوانتقال ارز، مطابق بررسی اسناد و مدارک دریافتی از شرکتهای واردکننده و منطبق با ضوابط قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و ثبت قیمتها، با اعلام حداکثر قیمت فروش نهادههای دامی، تمامی واردکنندگان و تأمین کنندگان مکلفاند نسبت به توزیع کالا در شبکههای منتخب و اعلامی اقدام و فهرست خریداران را به تفکیک به دستگاههای نظارتی ارائه کنند.
وی حداکثر قیمت فروش هرکیلوگرم جو و ذرت وارداتی در مبادی ورودی کشور را یک هزار و ۳۵۰ تومان و همچنین حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم کنجاله سویا وارداتی و داخلی در مبادی ورودی کشور یا کارخانهها را ۲ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام کرد.
جعفری با اشاره به اینکه قیمتهای فوق مربوط به مبادی و بندرها ورودی بوده و هزینه حمل به عهده خریدار است، افزود: تولیدکنندگان در صورت مشاهده مغایرت و گرانفروشی میتوانند اسناد خرید خود را برای پیگیری و برخورد لازم، به سازمان جهاد کشاورزی استان و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند.
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