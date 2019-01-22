  1. استانها
  2. زنجان
۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۱۰

حداکثر قیمت فروش نهاده‌های دامی در زنجان اعلام شد

حداکثر قیمت فروش نهاده‌های دامی در زنجان اعلام شد

زنجان- مدیر توسعه بازرگانی جهادکشاورزی استان زنجان گفت: با هدف نظارت و بازرسی هدفمند، حداکثر قیمت فروش نهاده‌های دامی در زنجان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، عبدالله جعفری، با بیان اینکه با هدف نظارت و بازرسی هدفمند، حداکثر قیمت فروش نهاده‌های دامی اعلام شد، گفت: با هدف نظارت و بازرسی هدفمند بر قیمت و توزیع کالاهای اساسی بهره‌مند از ارز رسمی و  همچنین به‌منظور تأمین به هنگام کالا با توجه به افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال ارز، مطابق بررسی اسناد و مدارک دریافتی از شرکت‌های واردکننده و منطبق با ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و ثبت قیمت‌ها، با اعلام حداکثر قیمت فروش نهاده‌های دامی، تمامی واردکنندگان و تأمین کنندگان مکلف‌اند نسبت به توزیع کالا در شبکه‌های منتخب و اعلامی اقدام و فهرست خریداران را به تفکیک به دستگاه‌های نظارتی ارائه کنند.

وی  حداکثر قیمت فروش هرکیلوگرم جو و ذرت وارداتی در مبادی ورودی کشور را یک هزار و ۳۵۰ تومان و همچنین حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم کنجاله سویا وارداتی و داخلی در مبادی ورودی کشور یا کارخانه‌ها را ۲ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام کرد.

جعفری با اشاره به اینکه قیمت‌های فوق مربوط به مبادی و بندرها ورودی بوده و هزینه حمل به عهده خریدار است، افزود: تولیدکنندگان در صورت مشاهده مغایرت و گران‌فروشی می‌توانند اسناد خرید خود را برای پیگیری و برخورد لازم، به سازمان جهاد کشاورزی استان و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند.

کد مطلب 4520330

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها