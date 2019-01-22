به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم منتخب کشتی فرنگی برای حضور در تورنمنت بین المللی جام وهبی امره ترکیه در روزهای ۶ تا ۹ بهمن ماه در محل خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.
بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پویا ناصرپور (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: محمدجواد رضایی (قم)
۶۷ کیلوگرم: حامد تاب (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران)
۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان)
۸۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: علی اکبر حیدری (قم)
۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی (تهران)
سرمربی: محمد بنا
مربیان: ایرج اسفندیاری فر، بهروز حضرتی پور، فرزاد ایمان علی زاده
سرمربی تیم امید: جمشید خیر آبادی
رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه روزهای ۱۲ تا ۱۴ بهمن ماه در شهر استانبول برگزار می شود.
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