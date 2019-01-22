به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم منتخب کشتی فرنگی برای حضور در تورنمنت بین المللی جام وهبی امره ترکیه در روزهای ۶ تا ۹ بهمن ماه در محل خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: پویا ناصرپور (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدجواد رضایی (قم)

۶۷ کیلوگرم: حامد تاب (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران)

۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: علی اکبر حیدری (قم)

۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی (تهران)

سرمربی: محمد بنا

مربیان: ایرج اسفندیاری فر، بهروز حضرتی پور، فرزاد ایمان علی زاده

سرمربی تیم امید: جمشید خیر آبادی

رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه روزهای ۱۲ تا ۱۴ بهمن ماه در شهر استانبول برگزار می شود.