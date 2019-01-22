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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

با حضور در اردوی آماده سازی؛

فرنگی‌کاران اعزامی به تورنمنت ترکیه مشخص شدند

فرنگی‌کاران اعزامی به تورنمنت ترکیه مشخص شدند

اردوی فرنگی‌کاران منتخب کشورمان برای حضور در تورنمنت بین المللی جام وهبی امره از امروز در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم منتخب کشتی فرنگی برای حضور در  تورنمنت بین المللی جام وهبی امره ترکیه در روزهای ۶ تا ۹ بهمن ماه در محل خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا ناصرپور (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: محمدجواد رضایی (قم)
۶۷ کیلوگرم: حامد تاب (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران)
۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان)
۸۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: علی اکبر حیدری (قم)
۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی (تهران)
سرمربی: محمد بنا
مربیان: ایرج اسفندیاری فر، بهروز حضرتی پور، فرزاد ایمان علی زاده
سرمربی تیم امید: جمشید خیر آبادی

رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه روزهای ۱۲ تا ۱۴ بهمن ماه در شهر استانبول برگزار می شود.

کد مطلب 4520331

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