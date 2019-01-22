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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

مدیرکل کمیته امداد کرمانشاه:

افزایش مستمری مددجویان به‌زودی پرداخت می‌شود

افزایش مستمری مددجویان به‌زودی پرداخت می‌شود

کرمانشاه_مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه با اشاره به تاخیر در پرداخت مستمری مددجویان امداد گفت: واریزهای این نهاد حمایتی به زودی انجام می‌شود.

حسین خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاخیر در پرداخت افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کشوری و به دلیل نقص سیستمی بوده که به زودی انجام می شود.

وی افزود: مددجویان تحت حمایت کمیته امداد طی دو مرحله مستمری و یارانه را دریافت می کنند که این دو مرحله ای شدن ماه ها انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه بیان کرد: مرحله نخست پرداخت ها که شامل یارانه و مستمری است انجام شده و مرحله دوم شامل افزایش مستمری واریزی که توسط هدفمندی یارانه ها به کمیته امداد داده می شد چند روزی به تاخیر افتاده است.

وی با تاکید بر اینکه پیش از این معمولا هر دو پرداخت ها در یک روز با فاصله زمانی چند ساعته صورت می‌گرفته است، گفت: ظرف یکی دو روز آینده با رفع نقص سیستم پرداخت، واریزها از سر گرفته خواهد شد.

به گفته خدرویسی این شرایط در کل کشور حاکم است و تنها مختص استان کرمانشاه نیست.

کد مطلب 4520340

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    نظرات

    • م فخری IR ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
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      سلام خدمت اقای خدرویسی رئیس کمیته امداد کرمانشاه. سال ۸۹ تا حالا زیر پوشش کمیته هستم دو فرزند پسر دارم چند ماه مستمری پسرم قطع کردن چون ۱۸ سالشه بخدا قسم به مستمری کمیته محتاجم حتی صاحب یه خانه هم نیستم
    • IR ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
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      با سلام حق پرستاری معلولین نخاعی شدید پرداخت نمیشه لطفا پیگیری کنید
    • مریم IR ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
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      با سلام. من معلول جسمی حرکتی هستم. از شما خواهشمندم مستمری معلولین رو طبق تورم اقزایش چند برابری داده بشه چون ما معلولین مشکلات زیادی داریم و خانواده ام نیازمند. با این مستمری هیچ دردی از ما درمان نمیشه

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