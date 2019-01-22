حسین خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاخیر در پرداخت افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کشوری و به دلیل نقص سیستمی بوده که به زودی انجام می شود.

وی افزود: مددجویان تحت حمایت کمیته امداد طی دو مرحله مستمری و یارانه را دریافت می کنند که این دو مرحله ای شدن ماه ها انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه بیان کرد: مرحله نخست پرداخت ها که شامل یارانه و مستمری است انجام شده و مرحله دوم شامل افزایش مستمری واریزی که توسط هدفمندی یارانه ها به کمیته امداد داده می شد چند روزی به تاخیر افتاده است.

وی با تاکید بر اینکه پیش از این معمولا هر دو پرداخت ها در یک روز با فاصله زمانی چند ساعته صورت می‌گرفته است، گفت: ظرف یکی دو روز آینده با رفع نقص سیستم پرداخت، واریزها از سر گرفته خواهد شد.

به گفته خدرویسی این شرایط در کل کشور حاکم است و تنها مختص استان کرمانشاه نیست.