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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۹

سومین اردوی آزادکاران پنجشنبه پایان می‌یابد/ اردوی بعدی ۸ بهمن

سومین اردوی آزادکاران پنجشنبه پایان می‌یابد/ اردوی بعدی ۸ بهمن

مرحله سوم اردوی آمادگی تیم ملی کشتی آزاد روز پنجشنبه هفته جاری به پایان می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی کشتی آزاد که هم اکنون در حال برگزاری سومین اردوی خود در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران هستند، روز پنجشنبه هفته جاری به این مرحله از تمرینات پایان می دهند. ملی پوشان که مرحله سوم تمرینات خود را از روز ۲۱ دیماه آغاز کرده اند، تمرینات متنوع فنی، تاکتیکی، ایستگاهی وبدنسازی  را در این اردو در دستور کار خود دارند.

مرحله چهارم اردوی تیم ملی کشتی آزاد روز دوشنبه ۸ بهمن ماه آغاز می شود که در این اردو نفرات شرکت کننده در جام تختی حضور ندارند و تمرینات با حضور سایر آزادکاران و کشتی گیران جوان زیر نظر غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی و همکارانش برگزار می شود.

آزادکاران تا زمان حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در چین (۳ تا ۸ اردیبهشت ماه سال ۹۸) چند مرحله اردو و شرکت در تورنمنتهای  بین المللی جام تختی و جام دانکلوف بلغارستان (۹ تا ۱۲ اسفندماه) به عنوان یکی از تورنمنت های رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی را در برنامه دارند.

رقابتهای کشتی المپیک ۲۰۲۰ توکیو روزهای ۱۲ تا ۱۸ مردادماه سال ۹۹ برگزار خواهد شد که آزادکاران تا زمان حضور در این رویداد مهم حدود ۱۹ ماه زمان دارند.

کد مطلب 4520348

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