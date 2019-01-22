دهمین همایش بین المللی سیره علوی برگزار می شود/ ثبت نام ۲۰۰ محقق

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین همایش بین المللی سیره علوی، هفتم اسفندماه امسال به میزبانی دانشگاه لرستان برگزار می شود.

دبیر اجرایی دهمین همایش بین المللی سیره علوی، گفت: تاکنون، تعداد ۲۰۰ محقق و پژوهشگر، برای شرکت در این همایش، ثبت نام کرده و تعداد ۱۶۰ مقاله به بالا نیز برای دبیرخانه همایش فرستاده شده است.

حجت الاسلام حبیب حاتمی کن کبود، تشریح کرد: «تارنمای همایش نیز تاکنون بیش از دو هزار بازدید داشته است و این نشان می دهد همایش سیره علوی که امسال به صورت بین المللی برگزار خواهد شد با استقبال علاقه مندان و محققان، مواجه شده است».

حاتمی کن کبود، اظهار داشت:«شخصیتهای بین المللی از کشورهای مختلف، در این همایش شرکت خواهند کرد».

وی افزود: «همه عوامل و نیروهای برگزارکننده همایش که در قالب کمیته های مختلف فعالیت دارند به صورت شبانه روزی در حال فعالیت و انجام مقدمات کار هستند».

دبیر اجرایی دهمین همایش بین المللی سیره علوی، تصریح کرد:«همه تلاشها در این جهت است که همایش به بهترین شکل ممکن در دانشگاه لرستان برگزار شود».

وی از کوششهای معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، محمد فیضیان، سپاسگزاری کرد که در راستای تصویب بین المللی شدن این همایش، پیگیریهای لازم را انجام داده است.

حجت الاسلام کن کبود تشریح کرد:«تراز بین المللی شدن این همایش باعث شده است که همایش، کد اختصاصی مخصوص به خودش برای مقالات علمی، دریافت کند».

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، محمد فیضیان نیز افزود:«پیگیریهای فراوانی شده است تا همایش با تراز بین المللی، برگزار شود».

فیضیان، اظهار داشت:«خوشبختانه دانشگاه لرستان تجربیات ارزنده ای در زمینه برگزاری همایشهای علمی دارد».

وی توضیح داد:«همه بخشها با رویکرد و نگاه سیستمی، بایستی با کمک به همدیگر، تلاش کنند همایش بین المللی سیره علوی، به نحو مطلوبی در دانشگاه لرستان برگزار شود».

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان تصریح کرد:«یکی از تفاوتهای بارز این همایش با همایشهای قبلی، تراز بین المللی همایش است».

در این جلسه که صبح روز دوشنبه، اول بهمن ماه در محل اتاق جلسات حوزه ریاست دانشگاه لرستان برگزار شد، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، حجت الاسلام حسین فلاحی اصل و مسئول دبیرخانه بنیاد غدیر استان لرستان، اردشیر فلاح کردی نیز حضور داشتند.

فلاح کردی، خواستار شد تعامل و همکاری دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و ادارات استان، برای برگزاری هرچه بهتر این همایش بین المللی، بیشتر شود.

در ادامه، اعضای حاضر در جلسه، هر کدام نقطه نظرات خود را در جهت هرچه بهتر برگزار شدن دهمین همایش بین المللی سیره علوی که قرار است هفتم اسفندماه امسال به میزبانی دانشگاه لرستان برگزار شود، بیان نمودند.

گفتنی است این همایش بین المللی با رویکرد: امام علی (ع)، اقتصاد و جامعه، برگزار خواهد شد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به تارنمای اینترنتی همایش مراجعه نمایند.