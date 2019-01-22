گل افشان روستای «تنگ» کنارک دوباره فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، حسن ذاتی کیخا اظهار داشت: فعالیت مجدد گل افشان روستای «تنگ» دهستان «کهیر» شهرستان کنارک از هفته گذشته آغاز شده است و شاهد خروج گاز و پرتاب آب و گل خاکستری رنگ از دهانه این گل افشان هستیم.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کنارک افزود: اثر ملی و طبیعی گل‌ افشان «تنگ» ‌در ۹۵ کیلومتری غرب بندر کنارک و در دشت «کهیر» نرسیده به روستای «تنگ» در زمینی مسطح واقع شده و دارای سه تپه کوچک گل‌ افشان است که یکی از آنها شبیه آتشفشان و در حال حاضر فعال است و بقیه آنها نیز از چند سال قبل به صورت غیرفعال درآمده‌اند.

وی ادامه داد: در بلندای این تپه‌ها، دهانه‌هایی به قطر چند سانتی متر وجود دارد و از دهانه گل افشان که در حال حاضر فعال است گل خاکستری رنگی خارج شده و به سوی دامنه‌ها سرازیر می‌شود.

کیخا تصریح کرد: این پدیده به طور عمده در فصول پرباران از جاذبه‌های نادر و دیدنی شهرستان کنارک به شمار می‌رود.