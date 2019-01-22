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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

رئیس محیط زیست کنارک:

گل افشان روستای «تنگ» کنارک دوباره فعال شد

گل افشان روستای «تنگ» کنارک دوباره فعال شد

زاهدان - رئیس اداره حفاظت محیط زیست کنارک از فعالیت مجدد گل افشان «تنگ» روستای «تنگ» از توابع این شهرستان پس از یک دوره خاموشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، حسن ذاتی کیخا اظهار داشت: فعالیت مجدد گل افشان روستای «تنگ» دهستان «کهیر» شهرستان کنارک از هفته گذشته آغاز شده است و شاهد خروج گاز و پرتاب آب و گل خاکستری رنگ از دهانه این گل افشان هستیم.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کنارک افزود: اثر ملی و طبیعی گل‌ افشان «تنگ» ‌در ۹۵ کیلومتری غرب بندر کنارک و در دشت «کهیر» نرسیده به روستای «تنگ» در زمینی مسطح واقع شده و دارای سه تپه کوچک گل‌ افشان است که یکی از آنها شبیه آتشفشان و در حال حاضر فعال است و بقیه آنها نیز از چند سال قبل به صورت غیرفعال درآمده‌اند.

وی ادامه داد: در بلندای این تپه‌ها، دهانه‌هایی به قطر چند سانتی متر وجود دارد و از دهانه گل افشان که در حال حاضر فعال است گل خاکستری رنگی  خارج شده و به سوی دامنه‌ها سرازیر می‌شود.

کیخا تصریح کرد: این پدیده به طور عمده در فصول پرباران از جاذبه‌های نادر و دیدنی شهرستان کنارک به شمار می‌رود.

کد مطلب 4520354

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