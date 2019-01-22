بمب تغییرات آب و هوایی ذخایر آب های زیر زمینی را نابود می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، دانشمندان هشدار داده اند نسل های آتی به دلیل تاثیرات تغییرات آب وهوایی روی منابع آب تازه با یک بمب محیط زیستی روبرو خواهند شد.

به گفته کارشناسان حدود ۱۰۰ سال طول می کشد تا تاثیر کامل تغییرات آب و هوایی امروز بر ذخایر آب های زیرزمینی جهان نمایان شود.

آب های زیر زمینی از بارش هایی تامین می شوند که زیر زمین و میان شکاف ها و سوراخ های ریز در خاک، شن و صخره ها گیر می کنند. علاوه برآن چشمه ها و منابع طبیعی دیگر نیز به تامین آب های زیرزمینی کمک می کنند.

طبق تحقیق جدید آب های زیر زمینی در مقایسه با منابع سطحی مدت طولانی تری طول می کشد تا تحت تاثیر تغییرات آب وهوایی قرار گیرند. زیرا با توجه به کاهش سطح بارش، مقدار آنها نیز کمتر می شود.

چنین روندی روی منابع آب پاک و قابل آشامیدن و همچنین روی فعالیت های کشاورزی و صنعتی نیز تاثیرگذار است.

کارشناسان دانشگاه کاردیف براساس شبیه سازی های رایانشی از آب های زیرزمینی و اطلاعات هیدرولوژیکی این نتایج را به دست آورده اند.

آنها متوجه شده اند آب های زیر زمینی در مناطق مرطوب تر و شرجی تر احتمالا در مدت زمانی کوتاه تحت تاثیر تغییرات آب وهوایی دگرگون شود. اما به طور متضاد، منابع آب های زیر زمینی در مناطقی که آب های طبیعی آن محدودتر هستند، دیرتر نسبت به تغییرات آب وهوایی واکنش نشان می دهند.

مقامات به این نکته اشاره دارند که آب های زیر زمینی در مناطق خشک جهان نقش حیاتی تری دارند زیرا منابع آب های سطحی بسیار محدود است.

«مارک کاتبرت» محقق ارشد این پژوهش می گوید: تحقیق ما نشان می دهد مدت زمان طولانی تری طول می کشد تا سیستم آب های زیر زمینی نسبت به تغییرات واکنش نشان دهند. ممکن است در بسیاری از نقاط جهان تغییرات در جریان آب های زیر زمینی میراثی طولانی و ماندگار داشته باشند. این یک بمب محیط زیستی است زیرا هرگونه تغییرات آب وهوایی روی تامین دوباره ذخایر تاثیرگذار است و روی جریان رودخانه ها و روی زمین های مرطوب نیز تاثیرگذار است.