به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، احمدعلی موهبتی در همایش شهرداران استان سیستان و بلوچستان که در شهرداری «هیدوج» از توابع شهرستان سراوان برگزار شد، اظهار داشت: اولین وظیفه شهرداران و شوراها فرهنگ‌سازی نسبت به مسائل شهروندی است چرا که استفاده از فرصت‌ها و فرهنگ سازی شرط است و در غیر این صورت حتی اگر شهرداری گنج قارون را هم داشته باشد، نمی تواند موفق باشد.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: برای فرهنگ سازی باید موج فکری ایجاد شود تا با طوفان فکری و همفکری نخبگان و دست اندرکاران مرتبط از جمله شوراها به عنوان سنگ زیرین آسیاب توسعه شهرها؛ کار انجام شود.

وی گفت: فرهنگ شهرداری یعنی اینکه مردم نسبت به مسائل شهری احساس وظیفه کنند و حتی اگر در حریم شخصی و خانه خود زباله می ریزند، در شهر زباله نریزند و آن را حق الناس بدانند.

موهبتی به دلایل برگزاری این همایش در شهر هیدوج اشاره کرد و افزود: بر اساس بازدیدی که از سطح شهر داشتم؛ دریافتم که در این شهر فرهنگ شهروندی و شهرنشینی بسیار بالاست.

استاندار سیستان و بلوچستان تمیز بودن فضای شهر، فضای سبز مناسب و تلاش مردم برای جلوگیری از ورود دام‌ها به فضای سبز شهری، همکاری مردم برای صیانت از تاسیسات شهرداری و کاشت درختان نارنج در سطح شهر را از جمله مزیت های این شهر نام برد و گفت: در راستای قدردانی از این فرهنگ؛ بسته تشویقی و حمایتی برای شهر هیدوج در نظر گرفته ایم.

وی اظهار داشت: شهرداران باید از هم اکنون طرح پاکسازی شهر و حومه را تهیه کنند و با بسیج همه امکانات اعم از دولتی و مردمی از همه ظرفیت‌های موجود برای پاکسازی شهرها استفاده کنند.

موهبتی خطاب به معاون عمرانی خود بیان داشت: یک هفته به منظور پاکسازی شهر های استان برنامه ریزی و ابلاغ شود؛ دستگاه‌های اجرایی هر شهرستان موظفند در این هفته که به منظور پاکسازی در نظر گرفته می شود؛ امکانات مورد نیاز را در اختیار شهرداری ها قرار دهند.

نماینده عالی دولت در استان سیستان و بلوچستان گفت: صاحبان زر و زور و تزویر گفته بودند؛ جمهوری اسلامی به چهل سالگی نمی رسد اما به کوری چشم دشمنان، انقلاب ما در آستانه جشن چهلمین سال پیروزی با اقتدار کامل پابرجاست و نظام در این چهل سال اقدامات خوبی در اقصی نقاط کشور انجام داده البته اشکالاتی هم وجود دارد اما مشکلات موجود مربوط به نظام نیست بلکه به عملکرد خود ما کارگزاران برمی گردد.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بزرگترین خیانت به این انقلاب این است که مسئولان با عملکرد خود مردم را نسبت به نظام بدبین کنند.

وی تصریح کرد: هزینه زندگی در هر یک از شهرها باید متفاوت باشد و مردم به نسبت امکانات و مزیت هایی که در اختیار دارند، هزینه پرداخت کنند. شهرها باید با سرمایه مردم به عمران و آبادی برسد و کمک های مردمی و عوارض حق هر شهر است.

موهبتی گفت: با توجه به اینکه در سیستان و بلوچستان کارخانه و کارگاه تولیدی بزرگی برای حمایت از شهرداری‌ها وجود ندارد؛ می طلبد دولت مناطقی مثل استان ما را مستقل ببیند و بیش از گذشته به بودجه شهرداری‌های این استان توجه کند. از طرفی اگر هم تمام درآمدها حاصل شود و شهرداران و شوراها برنامه نداشته باشند، به نتیجه ای نمی‌رسند لذا هر شهرداری باید سندی برای توسعه شهر داشته باشد.

وی بیان داشت: شهرداری ها کوچه ها و خیابان هایی که مردم آن در امور شهر مشارکت می کنند، مورد تشویق قرار دهند و خدمات بهتری به این محلات بدهند.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: شهرداران برای مشارکت پذیری و ایجاد جهش در شهر حتما باید از مشارکت مردم استفاده کنند و این امر مسلما بهسازی شهر و توسعه پروژه‌های عمرانی شهرداری را به دنبال خواهد داشت. وقتی مردم ببینند در شهر کاری انجام می‌شود، اعتماد می‌کنند و در این راستا فعال می‌شوند.